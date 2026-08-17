Eraković se oprašta od Zvezde, problem i plata

Imao je u povratničkom mandatu Strahinja Eraković i odlične partije. Bio je više nego dobar u domeču sa Lilom, korektno obavljao poslove u večitim derbijima uz gol u aprilskom okršaju sa Partizanom. Ali kako je vreme prolazilo, i on je, kao kompletna ekipa, padao. U manjoj meri je preživeo sudbinu Dejana Stankovića. Kao da nije mogao da se odupre pritisku u najvažnijim mečevima sezone. Bio je često i na udaru publike sa zapadne i istočne tribine.

Veruju na Marakani da mogu „zakrpe“ defanzivni red bez Strahinje Erakovića. Odnosno da centralni deo odbrane ponesu Lukasen i Veljković, uz ispomoć Teba Učene i Gudelja koji ima status bonusa. Brazilac Rodrigao je, bar privremeno, rehabilitovan i vraćen u takmičarski tim. Makar dok novi trener Albert Rijera ne vidi koliko može da pruži junak finalne utakmice Kupa Srbije. Prethodne godine nije ubedio Dejana Stankovića da može da mu veruje u kontinuitetu.

Ostaje da se vidi da li će se Strahinja Eraković oprostiti od matičnog kluba u dvomeču sa Plzenjom.