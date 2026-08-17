Eraković se oprašta od Zvezde, problem i plata

Vreme čitanja: 2min | pon. 17.08.26. | 14:08
Gotovo je izvesno da crveno-beli neće otkupiti ugovor reprezentativca Srbije od Zenita
Da ste čelnike Crvene zvezde kraj maja pitali o statusu Strahinje Erakovića odgovor bi bio jasan. Ne bi bilo dileme da će srpski šampion za tri i po miliona evra otkupiti 50 posto ugovora polularnog Čupe i oko njega graditi odbranu tima Dejana Stankovića.
Pričao je i tome generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić za ruske medije. Ali teška vremena, prouzrakovana eliminacijom od Hapoel Ber Ševe, traže i teške odluke. Skoro da više nema nikakve dileme da će se Strahinja Eraković vrlo brzo vratiti u klub sa kojim je pod ugovor. Imali su mogućnost ljudi sa Marakane da invesitraju tri i po miliona evra, i potom pokriju platu reprezentativca Srbije koja je oprilično visoka za srpske uslove. Eraković u Sankt Peterbugu zarađuje oko milion i po evra na godišnjem nivou.
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Imao je u povratničkom mandatu Strahinja Eraković i odlične partije. Bio je više nego dobar u domeču sa Lilom, korektno obavljao poslove u večitim derbijima uz gol u aprilskom okršaju sa Partizanom. Ali kako je vreme prolazilo, i on je, kao kompletna ekipa, padao. U manjoj meri je preživeo sudbinu Dejana Stankovića. Kao da nije mogao da se odupre pritisku u najvažnijim mečevima sezone. Bio je često i na udaru publike sa zapadne i istočne tribine.
Veruju na Marakani da mogu „zakrpe“ defanzivni red bez Strahinje Erakovića. Odnosno da centralni deo odbrane ponesu Lukasen i Veljković, uz ispomoć Teba Učene i Gudelja koji ima status bonusa. Brazilac Rodrigao je, bar privremeno, rehabilitovan i vraćen u takmičarski tim. Makar dok novi trener Albert Rijera ne vidi koliko može da pruži junak finalne utakmice Kupa Srbije. Prethodne godine nije ubedio Dejana Stankovića da može da mu veruje u kontinuitetu.
Ostaje da se vidi da li će se Strahinja Eraković oprostiti od matičnog kluba u dvomeču sa Plzenjom.