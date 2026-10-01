Evo i Zvezde u Evroligi: Moneke zapušio usta kritičarima, Karter slomio Efes

Bilo je jasno posle prve dve utakmice da nešto fali Crvenoj zvezdi. Niko nije znao šta, pa je Ibon Navaro rešio maltene da promeni celu startnu petorku. Inače utakmice počinju Kris Džons, Tajson Karter, Džordan Nvora, Čima Moneke i Džonatan Motli . Od njih je ostao samo Karter .

Najefikasniji u redovima Zvezde bio je Moneke koji je ubacio 18 poena uz sedam skokova, Nvora je dodao 12, Karter 11, a Dobrić 10 uz takođe sedam uhvaćenih lopti. U timu Efesa istakao se Lojd sa 15 poena, Šarić je imao 13 i devet skokova, a 13 poena dao je i Metju Strazel .

Nije moglo bez drame, pošto je Kolin Malkolm sa linije penala smanjio na dva razlike na 35 sekundi do kraja smanjio na dva razlike. U narednom napadu Karter je bacio loptu u ruke Džordanu Lojdu , koji je dodao Metjuu Strazelu , a ovaj našao Malkolma samog u ćošku. Na sreću svih u hali Amerikanac je promašio, a Karter je sa linije penala overio prvi trijumf Zvezde u Evroligi. Probao je Efes još jednom, ali je Dario Šarić bio polovičan sa bacanja i nade sa turksog velikana više nije bilo.

Pored njega, na centru Beogradske arene bili su Nik Vajler Beb, Ognjen Dobrić, Semi Odželej i Ebuka Izundu. I promena je dala rezultata. Dobrić je povukao kapitenski i otvorio utakmicu sa četiri poena, jednom ukradenom loptom i dva skoka u napadu, a sve je to ispratio Odželej koji je bio izuzetno aktivan u napadu, dok je u odbrani i više nego pristojno sačuvao Darija Šarića.

Ipak, i Efes je kvalitetan protivnik. Gosti su imali minimalnu prednost zahvaljujući razigranom Majku Džejmsu za koga odbrana crveno-belih nije imala rešenje. Zato je bitno da je napad funkcionisao. Dobrić je trojkom raspalio atmosferu u dvorani, bacao se na parket, a u dva navrata je na leđima zadržao višeg i jačeg Šarića.

Dao je primer ostalima kako se igra u crveno-belom dresu. Previše puta je dokazao koliko je kvalitetan i prosto ne sme da se desi da igra na kašičicu. Minute je pored njega dobio i Stefan Miljenović koji je sasvim dobro odradio posao.

Uprkos svemu tome, Efes je bio u vođstvu zahvaljujući Džordanu Lojdu koji se raspucao sa distance. U drugoj četvrtini je Zvezda uspela da povede, klupa je dala doprinos, pre svih David Kremer i Džordan Nvora, a par dobrih (mada više loših) poteza imao je Čima Moneke. Napadi Navarovog tima vili su tečni, sa odličnim protokom lopte koji je doveo do otvorenih šuteva koje su u poene pretvarali Kremer i Nvora.

*** Evroliga, 3. kolo ***

CRVENA ZVEZDA – ANADOLU EFES 77:72

/19:21, 18:15, 19:17, 21:19/

Beogradska arena, Novi Beograd;

Sudije: Gitis Vilijus, Stiv Bitner, Serhio Manuel.

CRVENA ZVEZDA: Motli -, Džons 1, Miljenović -, Vajler Beb 2 (5sk), Batler 3, Karter 11, Dobrić 10 (7sk, 4uk), Izundu 2, Nvora 12 (5sk), Odželej 9, Kremer 9, Moneke 18 (7sk).

ANADOLU EFES: Lojd 17 (7sk, 3as, 2uk), Justa -, Rasel 3, Doužer 4, Malkolm 5, Fernando 54, Osmani 2 (6sk), Strazel 13, Jilmaz, Džejms 11, Džons -.

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Zvezda je konstantno bila u prednosti, doduše ne velikoj. Prvo poluvreme krunisano je sjajnom kombinacijom Odželeja i Dorića. Amerikanac je sa posta video utrčavanje kapitena i uposlio ga za lake poene. Bio je to školski bekdor koji je crveno-belima doneo pola koša prednosti posle 20 minuta košarke.

Nakon pauze Moneke je istrčao na teren potpuno preporođen. Krilni centar koji je na meti kritika od starta sezone zbog aktivnosti van terena, ubacio je tri trojke zaredom, a ukupno je postigao 13 vezanih poena Zvezde. Blago je reći da je Beogradska arena gorela, ali se onda ugasila.

Razlog je strašna povreda Majka Džejmsa. Iskusni Amerikanac najverovatnije je pokidao Ahilovu tetivu. A, samo je krenuo da trči... koliko god ga ljudi ne voleli, neosporno je Džejms legenda Evrolige i sama pomisao da je možda i poslednji put igrao košarku je užasavajuća.

Zvezda je ušla u poslednju četvrtinu sa +3 i bilo je važno da igrači ponovo pokrenu publiku. To su upravo uradili Batler i Nvora koji su doneli crveno-belima osam poena prednosti na sedam minuta do kraja utakmice. Onda je usledila potpuna drama u završnici meča. Efes je konstantno pritiskao Zvezdu, ali ona se nije dala. Mogla je možda i da slomi rivala da je Dobrić pogodio jednu od dve trojke. Međutim, pojavio se Tajson Karter u finišu i sa osam poena udaljio Efes od pobede. Mada je on i dao poslednji tračak nade rivalu kada je poklonio loptu Lojdu, ali na svu sreću Malkolm je promašio trojku.

EVROLIGA, 3. KOLO

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Četvrtak

Hapoel Tel Aviv - Real Madrid 102:98

/Brajant, Micić 22 - Maledon 26/

Crvena zvezda - Anadolu Efes 77:72

/Moneke 18 - Lojd 17/

Virtus Bolonja - Olimpijakos (u toku)

Pariz - Žalgiris (u toku)

Petak

19.00: (1,70) Bešiktaš (15,0) Barselona (2,40)

19.45: (1,50) Fenerbahče (16,0) Dubai (3,00)

20.00: (2,65) Asvel (16,0) Valensija (1,60)

20.00: (1,70) Bajern (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,40)

20.15: (1,17) Panatinakos (20,0) Makabi Tel Aviv (6,00)

20.30: (2,25) Baskonija (15,0) Olimpija Milano (1,80)

*** Kvote su podložne promenama