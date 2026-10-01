Velšani pokazali kako se čuva Haland: Vikinzi se stropoštali sa kardifskih litica

Polemisalo se u norveškim medijima pred utakmicu da li bi Orjan Niland trebalo da stoji pred golom, s obzirom na to da je rezerva u RB Lajpcigu i da nema nijedan nastup ove sezone. Dobio je standardni čuvar mreže u norveškoj reprezentaciji ponovo prednost u odnosu na Egila Selvika iz Bresta. Nije mogao mnogo da uradi kod prvog gola Velsa, posle loše komunikacije na sredini terena i nepreciznog dodavanja Fredrika Aursensa, koje je kaznio Danijel Džejms. Bio je krilni napadač Lidsa brži od uspavanog Davida Volfea, povratnika u tim posle odrađene suspenzije zbog crvenog kartona.

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Nije u toj situaciji Niland mogao mnogo da učini, ali je morao bolje u 48. minutu. Direktno iz slobodnog udarca, u bližu stranu, matirao ga je Notingemov Neko Vilijams. I taj slobodnjak bio je poklon domaćinima, pošto je plod smušene reakcije norveške odbrane i faula Torbjorna Hegema posle svega 20 sekundi igre u drugom poluvremenu. Da situacija bude još gora po goste, štoper Bolonje dobio je crveni karton zbog prekršaja kao poslednji igrač odbrane.

Nisu gosti uspeli da se oporave posle toga. Pokušavali su da dođu do inicijative, ali bezuspešno. Velšani su se odlično branili, a u pojedinim momentima drugog dela i držali protivnika daleko od svog gola. Imali su domaćini nekoliko veoma dobrih napada iz kojih su pitanje pobednika mogli da reše mnogo ranije.

Nisu ih iskoristili, ali su upisali prva tri boda i uključili se u konkurenciju za ostanak u A diviziji Lige nacija. U narednom kolu Norveška igra u Portugaliji, a Vels dočekuje Dansku. Na tabeli su se izdvojili Portugalci sa maksimalnih devet bodova, dok su ostale tri ekipe na po tri, što znači da nas čeka mnogo uzbuđenja u Grupi 4.

U novembarskom "prozoru" Norveška će ugostiti Vels, ali večeras se pokazalo da su im Ostrvljani izuzetno neugodan rival. Ovo je bila treća uzastopna pobeda Velsa protiv Norveške, a četvrta bez poraza.

LIGA NACIJA, DIVIZIJA A – 3. KOLO

GRUPA 4

Danska - Portugalija 2:4 (1:2)

/Damsgard 23, Hojlund 53 - Kanselo 13, Ramos 25, Vitinja 67, Feliks 87/

Vels - Norveška 2:1 (1:1)

/Džejms 38, Vilijams 48 - Bob 11/