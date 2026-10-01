Laso: Mogli smo i da pobedimo, povreda Džejmsa ne izgleda dobro

Trener Anadolu Efesa Pablo Laso na konferenciji za medije posle poraza od Crvene zvezde (72:77) istakao je da je utakmica bila izjednačena i da je njegov tim posle povrede Majka Džejmsa propustio šansu da ipak dođe do trijumfa.

"Pre svega čestitike Zvezdi na borbi celu utakmicu. Imali smo šut za pobedu ali nismo ga pogodili. Našli smo način da ostanemo u utakmici i to je dobra stvar. Ali loše stvari su se dešavale u prvom poluvremenu, tamo smo im dali mnogo poseda i Zvezda se izborila za pobedu i ja im čestitam na tome", počeo je Pablo Laso svoje obraćanje u Areni.

Crvena zvezda pobedila je Efes sa 77:72 u trećem kolu Evrolige i tako došla do prvog trijumfa u sezoni, dok je Efes upisao drugi poraz, a meč je obeležila teška povreda Majka Džejmsa.

"Ne izgleda dobro, ali verujemo medicinskom timu i uradićemo testove kada se vratimo u Istanbul. Bio je loš trenutak za tim, kada igrač napusti meč na takav način. Ali uspeli smo da se izdignemo i imamo taj poslednji šut. Loše je što smo izgubili meč koji smo mogli da dobijemo", rekao je Laso uz igradu da on nije lekar.