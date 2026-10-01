Laso: Mogli smo i da pobedimo, povreda Džejmsa ne izgleda dobro
Vreme čitanja: 2min | čet. 01.10.26. | 22:47
"Drugi trener, drugi plejmejker, ali mislim da je dobro izbalansiran tim i da će igrati dobro. I da, mislim da je Ibon dobar trener", kaže Španac o Crvenoj zvezdi
Trener Anadolu Efesa Pablo Laso na konferenciji za medije posle poraza od Crvene zvezde (72:77) istakao je da je utakmica bila izjednačena i da je njegov tim posle povrede Majka Džejmsa propustio šansu da ipak dođe do trijumfa.
"Pre svega čestitike Zvezdi na borbi celu utakmicu. Imali smo šut za pobedu ali nismo ga pogodili. Našli smo način da ostanemo u utakmici i to je dobra stvar. Ali loše stvari su se dešavale u prvom poluvremenu, tamo smo im dali mnogo poseda i Zvezda se izborila za pobedu i ja im čestitam na tome", počeo je Pablo Laso svoje obraćanje u Areni.
Crvena zvezda pobedila je Efes sa 77:72 u trećem kolu Evrolige i tako došla do prvog trijumfa u sezoni, dok je Efes upisao drugi poraz, a meč je obeležila teška povreda Majka Džejmsa.
"Ne izgleda dobro, ali verujemo medicinskom timu i uradićemo testove kada se vratimo u Istanbul. Bio je loš trenutak za tim, kada igrač napusti meč na takav način. Ali uspeli smo da se izdignemo i imamo taj poslednji šut. Loše je što smo izgubili meč koji smo mogli da dobijemo", rekao je Laso uz igradu da on nije lekar.
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Poređenje ovog tima i prošlogodišnjjeg ekipe Efesa i urađenog tokom leta:
"Prošle godine smo imali dosta povreda i svi su pričali o našoj lošoj sezoni. Radili smo analizu, želeli da napravimo poboljšanje, doveli nekoliko kvalitetnih bekova, a sa Dariom se pojačali i ispod koša".
I Zvezda je drugačija, a novinari su od Lasa tražili da da komentar i večerašnjeg rivala.
"Drugi trener, drugi plejmejker, ali mislim da je dobro izbalansiran tim i da će igrati dobro. I da, mislim da je Ibon dobar trener".
Da li ga je Ibon Navaro iznenadio sa startnom postavom.
"Iskreno, prva petorka protivnika me nikad ne iznenadi. Slično je uradio i Real Madrid u drugom kolu sa Nikom Smitom Džuniorom. Postoji sigurno razlog zašto trener napravi te promene", završio je Laso.