Dobro veče Evroligo, ja sam Markus Kar... Došao sam iz Vircburga i bacio šampiona Evrope na kolena
Vreme čitanja: 8min | čet. 01.10.26. | 22:19
Trojka kanadskog beka uz zvuk sirene, Olimpijakos na štitu
Možemo sad svi slobodno reći da smo prerano otpisali Virtus iz Bolonje i doneli sud kako će ovo biti uz Baskoniju tim za samo dno Evrolige! Možda će se zaista tamo i naći posle 38. kola, ali ako je suditi posle dosadašnje tri utakmice, ovaj tim Aleksa Mumbrua skupo će prodati kožu protiv svakoga. Tako je bilo na gostovanju Fenerbahčeu na otvaranju sezone, pa je još i neizvesnije bilo u klasiku sa milanskom Olimpijom, dok je večeras Virtus priredio svojim navijačima poslasticu u režiji Markusa Kara i pobedu nad aktuelnim šampionom Evrope, Olimpijakosom - 96:94 (33:30, 16:20, 26:20, 21:24).
Kanadski bek se na najlepši mogući način predstavio navijačima Virtusa i Evroligi u Bolonji. Momak koji je prošle sezone nastupao za Vircburg u Nemačkoj i prvi put se sada susreće sa najvišim nivoom košarke u Evropi stavio je glavu branioca titule na giljotinu i presudio mu trojkom uz zvuk sirene! Kakav momenat da se kaže: Dobro veče Evroligo, ja sam Markus Kar i bacio sam veliki Olimpijakos na kolena...
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Ko je ovo mogao da predvidi uoči početka treće runde, skidamo mu kapu... Skloni smo da donosimo velike zaključke pre vremena i da sudimo mnogima, a da ne sagledamo određenu temu iz svih uglova. Istina, teško da neko može da zamisli Virtus čak ni da bude u aktivnoj igri za plej-in, ali treba reći da je Aleks Mumbru, s obzirom na skroman budžet i roster koji, objektivno, nije evroligaški kvalitet, napravio tim koji će biti zabavno gledati. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog požrtvovanosti svih igrača i igrača poput Markusa Kara koji bi mogli da budu pravo otkrovenje elitnog takmičenja.
Kar to već definitivno jeste. Ne samo što je maltretirao najbolji tim Evrope, već mu je na šmekerski način potpisao poraz – trojkom uz zvuk sirene, uz šut potpuno van balansa.
Potpuno luda bila je završnica utakmice. Nakon što je Virtus nadoknadio minus od osam poena iz treće deonice, ušlo se u rezultatsku klackalicu koja je trajala do poslednjeg trenutka. Embaje Endijaje i Žan Montero pokrenuli su Olimpijakos na otvaranju četvrte deonice i sveli zaostatak na samo poen (74:75), a upravo je Endijaje doneo i preokret, kaznivši dve propuštene šanse domaćeg sastava u istom napadu, prvo preko Alijua Dijare, onda i Vendela Mura. Doskorašnji košarkaš Asvela bio je prelomni faktor tog dela utakmice, jer je praktično sam izneo teret i Olimpijakos odveo na +5 (80:75), ali tek tada se zakuvalo, naročito sa Murovom trojkom kojom se Virtus ponovo aktivirao.
Izuzetno napeta bila je utakmica do kraja, Endijajeovu simultanku Virtus je uspeo da iskontroliše hladnom glavom i sigurnom realizacijom, zbog čega se ušlo u finiš hodom po ivici žileta. Na deset sekundi do kraja Žan Montero je probio kraj Markusa Kara i položio o tablu za 94:93, posle čega je Aleks Mumbru zatražio tajm-aut. Nije verovatno nacrtao ono što se desilo nekoliko trenutaka kasnije, ali se završilo najbolje moguće!
Kar je utakmicu završio sa 22 poena i pet trojki (5/8), uz još 10 asistencija i tri skoka za indeks 30! U nekim drugim okolnostima bio bi kandidat za priznanje MVP kola, ali teško da će neko u ovoj duploj sedmici nadmašiti Ilajdžu Brajanta, naročito posle onoga što je uradio protiv Real Madrida u Sofiji... Derik Alston je dodao 17 poena, dok je Aliju Dijara pored 18 poena skupio i impozantnih 14 skokova, od čega šest u napadu! Kod Olimpijakosa Embaje Endijaje je 17 od svoja 23 poena dao u poslednjoj četvrtini, dok je Tajler Dorsi imao 22, a Saša Vezenkov 20 poena. Opet u timu nije bilo Nikole Milutinova, zbog povrede...
EVROLIGA, 3. KOLO
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Četvrtak
Hapoel Tel Aviv - Real Madrid 102:98
/Brajant, Micić 22 - Maledon 26/
Crvena zvezda - Anadolu Efes 77:72
/Moneke 18 - Lojd 17/
Virtus Bolonja - Olimpijakos 96:94
/Kar 22 - Endijaje 23/
Pariz - Žalgiris (u toku)
Petak
19.00: (1,70) Bešiktaš (15,0) Barselona (2,40)
19.45: (1,50) Fenerbahče (16,0) Dubai (3,00)
20.00: (2,65) Asvel (16,0) Valensija (1,60)
20.00: (1,70) Bajern (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,40)
20.15: (1,17) Panatinakos (20,0) Makabi Tel Aviv (6,00)
20.30: (2,25) Baskonija (15,0) Olimpija Milano (1,80)
*** Kvote su podložne promenama