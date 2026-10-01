Dobro veče Evroligo, ja sam Markus Kar... Došao sam iz Vircburga i bacio šampiona Evrope na kolena

Ko je ovo mogao da predvidi uoči početka treće runde, skidamo mu kapu... Skloni smo da donosimo velike zaključke pre vremena i da sudimo mnogima, a da ne sagledamo određenu temu iz svih uglova. Istina, teško da neko može da zamisli Virtus čak ni da bude u aktivnoj igri za plej-in, ali treba reći da je Aleks Mumbru, s obzirom na skroman budžet i roster koji, objektivno, nije evroligaški kvalitet, napravio tim koji će biti zabavno gledati. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog požrtvovanosti svih igrača i igrača poput Markusa Kara koji bi mogli da budu pravo otkrovenje elitnog takmičenja.

Kar to već definitivno jeste. Ne samo što je maltretirao najbolji tim Evrope, već mu je na šmekerski način potpisao poraz – trojkom uz zvuk sirene, uz šut potpuno van balansa.

Potpuno luda bila je završnica utakmice. Nakon što je Virtus nadoknadio minus od osam poena iz treće deonice, ušlo se u rezultatsku klackalicu koja je trajala do poslednjeg trenutka. Embaje Endijaje i Žan Montero pokrenuli su Olimpijakos na otvaranju četvrte deonice i sveli zaostatak na samo poen (74:75), a upravo je Endijaje doneo i preokret, kaznivši dve propuštene šanse domaćeg sastava u istom napadu, prvo preko Alijua Dijare, onda i Vendela Mura. Doskorašnji košarkaš Asvela bio je prelomni faktor tog dela utakmice, jer je praktično sam izneo teret i Olimpijakos odveo na +5 (80:75), ali tek tada se zakuvalo, naročito sa Murovom trojkom kojom se Virtus ponovo aktivirao.

Izuzetno napeta bila je utakmica do kraja, Endijajeovu simultanku Virtus je uspeo da iskontroliše hladnom glavom i sigurnom realizacijom, zbog čega se ušlo u finiš hodom po ivici žileta. Na deset sekundi do kraja Žan Montero je probio kraj Markusa Kara i položio o tablu za 94:93, posle čega je Aleks Mumbru zatražio tajm-aut. Nije verovatno nacrtao ono što se desilo nekoliko trenutaka kasnije, ali se završilo najbolje moguće!