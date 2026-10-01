Poslednja prilika za spas sezone

Ipak, nokaut utakmice menjaju pravila. Platense i Estudijantes sastaju se ponovo svega devet meseci nakon njihovog prethodnog okršaja u Trofeju Šampiona. Tada je slavio El Pinča, koji je time dodatno produbio loš međusobni bilans Kalamara – samo jedna pobeda Platensea u deset utakmica protiv Estudijantesa od povratka u elitni rang 2021. godine.

Ni u La Plati situacija nije mnogo bolja. Estudijantes je u Santjago del Esteru poražen od Rosario Sentrala sa 1:3, a susret je dobio i treće poluvreme zbog reakcija predsednika kluba Huana Sebastijana Verona na račun sudije Daria Erere . Studenti takođe nisu među osam najboljih u Grupi A, dok im je pažnja već dobrim delom usmerena ka kontinentalnom okršaju sa Flamengom.

Ovoga puta mnogo toga moglo bi da se odlučuje u sredini terena. Estudijantes je u poslednjem meču ostao bez dvojice centralnih veznih igrača. Gabrijel Neves je povredio desni ručni zglob, dok je njegovu zamenu Halila Elijasa ubrzo zamenila povreda zadnje lože. Zbog toga bi Ezekijel Pijovi mogao da ostane bez idealnog partnera, dok će Aleksis Kastro morati da obrati više pažnje na defanzivu i manje vremena provodi u završnici.

Upravo prostor iza i oko Pijovija mogao bi da bude meta Platensea. Ekipa Martina Palerma često napada sa velikim brojem igrača, uz visoko postavljene bekove i krilne fudbalere koji se uvlače u sredinu. Gvido Mainero, Gaston Tonji i Nikolas Retamar trebalo bi da budu važni u pokušajima da se pronađe prostor između linija. Problem je što Platense, kada ne uspe da poveže vezni red i napad, često prelazi na direktniji fudbal. To povećava razmake između linija i ostavlja prostor za kontranapade. Upravo je Fluminense takav scenario koristio kada je eliminisao „Kalamar“ iz Kopa Libertadores.

Estudijantes bi mogao da traži sličnu pukotinu, posebno preko brzih krilnih igrača poput Hoakina Tobija Burgosa i Fabricija Pereza. Zanimljivo je da odgovor možda leži u poslednjem međusobnom duelu. Tada je tim iz La Plate koristio upravo prostor na levoj strani Platensea. Duga lopta Nevesa, dijagonalno kretanje Edvina Setrea i centaršut za Adolfa Gaiča doneli su prvi pogodak, dok je kod drugog gola akcija krenula promenom strane i utrčavanjem Erika Meze, koji je glavom pronašao Gvida Karilja. Otvaranje igre i napad preko suprotne strane zato bi ponovo mogli da budu ključni.

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Platense, sa druge strane, ima ozbiljan problem sa realizacijom. Sedmorica napadača koje je Palermo koristio ove godine postigla su ukupno svega osam golova. Zbog toga je ekipa često prinuđena da preskače sredinu i traži rešenja dugim loptama. Palermo je svojevremeno živeo od golova, ali njegov današnji tim teško pronalazi put do protivničke mreže. Sistem sa dvojicom napadača doneo mu je rezultat protiv Independijentea, ali je prelazak na 4-2-3-1 donekle smanjio efikasnost direktne igre.

Estudijantes tu ima nešto više opcija. Kariljo, Gaič i Lukas Alario postigli su ukupno 14 golova u 2026. godini. Kariljo će, uprkos problemima sa povredom, biti uz tim, mada bi meč mogao da počne sa klupe. Gaić bi trebalo da bude najistureniji, dok će Tobio Burgos i Perez pokušati da ga snabdevaju loptama.

U nokaut fazi, međutim, forma iz prvenstva često postaje manje važna. Pritisak, čvrstina, iskustvo i sposobnost da se jedna šansa pretvori u gol mogu da odluče čitavu sezonu. Platense i Estudijantes zato u Florensio Varelu ne dolaze samo po polufinale, gde Atletiko Tukuman čeka svog rivala. Dolaze po priliku da izbrišu ono što je do sada bilo loše i da jedan meč pretvore u prekretnicu. Kada lopta krene da se kotrlja, prethodni rezultati ostaju iza aut-linije.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

KUP ARGENTINE – ČETVRTFINALE (JEDAN MEČ)

Petak

02.15: (3,90) Platense (3,05) Estudijantes (2,00)

***kvote su podložne promenama