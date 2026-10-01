Halovi igrači bi morali na časove vožnje: Drugo prevrtanje automobila u 20 dana!? (FOTO)
Vreme čitanja: 2min | čet. 01.10.26. | 22:19
Srećom, ponovo bez ikakvih posledica
Čelnici Hal Sitija bi uz redovne klupske obaveze svojim fudbalerima mogli da uvedu i obavezne časove vožnje. Jer njihovi igrači su se drugi put u razmaku od dvadesetak dana našli u centru bizarne saobraćajne nezgode. Srećom, ponovo bez ikakvih posledica.
Ovog puta se neoprezan bio francuski vezista Luka Gurna Duat (24) čiji se Mercedes prevrnuo na bok u jednoj ulici u Kotingemu, neposredno ispred klupskog trening centra. Ništa od ovoga ne bi bilo toliko neobično da se na istoj toj deonici, pre nepune od tri nedelje, na identičan način na krov nije prevrnuo i njegov saigrač Sorba Tomas u svom Lend Roveru. Na svu sreću, baš kao i njegov velški kolega 11. septembra, i Gurna Duat je iz ovog akrobatskog manevra izašao bez ijedne ogrebotine.
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Ipak, nesreća koja se odigrala u jutarnjim časovima ponovo je uzbunila lokalno stanovništvo koje počinje da se pita da li je prilaz klupskom kompleksu postao poligon za ekstremne sportove. Meštanin Pol Nikerson stigao je na mesto događaja čim je čuo jak tresak.
"Stigao sam čim se vozilo prevrnulo jer me je probudio strašan zvuki. Da se to dogodilo samo minut ranije, moja supruga bi bila na tom mestu sa decom koju je vodila u školu, tako da je situacija zaista zabrinjavajuća“, poručio je Nikerson.
Iz kluba su potvrdili da su upoznati sa fotografijama sa mesta nesreće i kratko saopštili da je najvažnije da niko nije povređen. Sa druge strane, lokalne vlasti i policija okruga Hamberšajd podsećaju da na ovoj seoskoj saobraćajnici važi ograničenje od 30 milja na sat (oko 48 km/h) i ističu da je put sasvim bezbedan za vožnju. Naravno, pod uslovom da se vozači pridržavaju propisa i prilagode brzinu uslovima na putu.
Gradski odbornici su nakon prvog incidenta već slali pismo sekretaru Hala kako bi "podsetili igrače da budu pažljiviji“, dok meštani po pisanju lokalnih medija već godinama apeluju da se ograničenje dodatno smanji pre nego što neko zaista strada. U taboru engleskog kluba se pak nadaju da će igrači u nastavku prvenstva kaskaderske poteze sačuvati samo za protivnički šesnaesterac.