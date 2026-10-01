Halovi igrači bi morali na časove vožnje: Drugo prevrtanje automobila u 20 dana!? (FOTO)

Čelnici Hal Sitija bi uz redovne klupske obaveze svojim fudbalerima mogli da uvedu i obavezne časove vožnje. Jer njihovi igrači su se drugi put u razmaku od dvadesetak dana našli u centru bizarne saobraćajne nezgode. Srećom, ponovo bez ikakvih posledica.

Ovog puta se neoprezan bio francuski vezista Luka Gurna Duat (24) čiji se Mercedes prevrnuo na bok u jednoj ulici u Kotingemu, neposredno ispred klupskog trening centra. Ništa od ovoga ne bi bilo toliko neobično da se na istoj toj deonici, pre nepune od tri nedelje, na identičan način na krov nije prevrnuo i njegov saigrač Sorba Tomas u svom Lend Roveru. Na svu sreću, baš kao i njegov velški kolega 11. septembra, i Gurna Duat je iz ovog akrobatskog manevra izašao bez ijedne ogrebotine.