Viola bi da nasamari Juve: Želi Zirkzea na pozajmicu, nudi Junajtedu 5.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 17:21
Klub iz Firence mora brzo da nađe zamenu za Mojzea Kena, Juventusu je neophodno da se reši Džonatana Dejvida da bi krenuo po Holanđanina
Istina, nije opravao ni evro od uloženih 42.500.000 koliko je Mančester Junajted platio Bolonji za njegovo dovođenje. Međutim, Džošua Zirkze je i dalje visoko cenjen u Seriji A gde je igrao najbolji fudbal u karijeri. Maltene svi najjači italijanski klubovi su nekom trenutku pokazali interesovanje za njega. Poslednji u nizu su Fjorentina i Juventus, a upravo je klub iz Firence bliži njegovom angažmanu, iako je Juve prvi pokazao Interesovanje. Viola pokušava da nasamari Juve i prva dođe do holandskog napadača.
Naime, kako je prenela Gazzeta delo Sport, klub iz Firence je spremio konkretnu ponudu, a ona glasi - 5.000.000 evra za pozajmicu uz opciju otkupa sledećeg leta. Sportski direktor Fabio Paratiči radi na tome da što brže pronađe zamenu za Mojzea Kena koji je prodat Komu za 10.000.000 evra kroz pozamjmicu uz dodatnih 25.000.000 za obavezan otkup. Sa ovakvim finansijskim prilivom, Viola može da lakše uđe u razgovore sa Junajtedom koji svakako želi da se ratosilja jednog od večih promašaja, ali nikako da pronađe adekvatne kupce.
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Sa druge strane, Juventus nema takvu finansijsku fleksibilnost kao Fjorentina. Ukoliko žele da se upuste u misiju dovođenja Zirkzea, moraju prvo da se reše Džonatana Dejvida. Tu je Juve u velikom problemu, pošto za Kanađanina ne postoji konkretno interesovanje osim onog koje iskazao Pariz. Ima još četiri godine ugovora sa torinskim klubom i plata mu je 6.000.000 evra neto. Ukoliko bi ga neko uzeo na pozajmicu, pitanje je da li bi pristao na to da mu isplaćuje čitavu zaradu. Pogotovo posle razočaravjuće prošle sezone.
Što se tiče Zirkzea, nije nikakava opcija za špic Mančester junajteda, protiv Hala u prvom kolu Premijer lige je bio na klupi, ali nije kročio na teren. Fjorentina bi sa njim dobio još jednu opciju više u špicu gde Fabio Groso ima samo novajliju Matea Pelegrina i zaboravljenog Embalu Enzolu.
Ukoliko vidimo kako u poslednje vreme u Seriji A prolaze oni koji se ne snađu u Premijer ligi, holandski napadač bi mogao da bude veliko pojačanje za Violu. Ukoliko klub iz Firence zaista uspe da nadmudri Juventus.