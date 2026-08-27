Viola bi da nasamari Juve: Želi Zirkzea na pozajmicu, nudi Junajtedu 5.000.000 evra

Istina, nije opravao ni evro od uloženih 42.500.000 koliko je Mančester Junajted platio Bolonji za njegovo dovođenje. Međutim, Džošua Zirkze je i dalje visoko cenjen u Seriji A gde je igrao najbolji fudbal u karijeri. Maltene svi najjači italijanski klubovi su nekom trenutku pokazali interesovanje za njega. Poslednji u nizu su Fjorentina i Juventus, a upravo je klub iz Firence bliži njegovom angažmanu, iako je Juve prvi pokazao Interesovanje. Viola pokušava da nasamari Juve i prva dođe do holandskog napadača.

Naime, kako je prenela Gazzeta delo Sport, klub iz Firence je spremio konkretnu ponudu, a ona glasi - 5.000.000 evra za pozajmicu uz opciju otkupa sledećeg leta. Sportski direktor Fabio Paratiči radi na tome da što brže pronađe zamenu za Mojzea Kena koji je prodat Komu za 10.000.000 evra kroz pozamjmicu uz dodatnih 25.000.000 za obavezan otkup. Sa ovakvim finansijskim prilivom, Viola može da lakše uđe u razgovore sa Junajtedom koji svakako želi da se ratosilja jednog od večih promašaja, ali nikako da pronađe adekvatne kupce.