Feđin brzi voz razneo Lučance: Pukla „petarda“ na praznom Čika Dači

Nastavili su Kragujevčani veliku seriju bez poraza. Ovo im je šesti meč u nizu, od toga su četiri pobede. A, sve i dalje pred praznim tribinama Čika Dače, jer je kazna i dalje na snazi, Radnički je odradio tek polovinu.

Mnogo se više očekivalo od Mladosti, koja je jedno od najprijatnijih iznenađenja Mozzart Bet Superlige ove jeseni. Ali, tim Radovana Ćurčića nije imao rešenja za brzi fudbal domaćina, kojeg su tamnoputi Ba i Sise ekspresno doveli do dva gola prednosti.

Isa Ba je dočekao loptu u 6. minutu, koja je preskočila čuvare u šesnaestercu i uspeo da joj nađe put do mreže pored Saše Stamenkovića. A, samo četiri minuta kasnije je kapiten Simović glavom fantastično odigrao u prostor za Sisea, koji je duplirao prednost Radničkog.

Iako je gubila 2:0, Mladost je tek u 32. minutu uputila prvi šut ka golu Kragujevčana i to posle velike greške golmana Lijeskića, koji je ispustio loptu na nogu Ćiriću, ali je njegov udarac Marjanović zaustavio glavom na gol-crti. Brzonogi omladinski reprezentativac Srbije je malo posle toga uputio dobar šut ka golu Radničkog, koji je završio pored stative i to je bilo sve od ofanzivnih akcija Lučanaca u prvom poluvremenu.

A, na drugoj strani taman kada se očekivao kraj, Glavčić se proštao kroz šesnaesterac Mladosti i pogodio za 3:0. Sve je bilo rešeno već posle 45 minuta igre...