Feđin brzi voz razneo Lučance: Pukla „petarda“ na praznom Čika Dači

Vreme čitanja: 10min | sub. 12.09.26. | 22:24
Kragujevčani nastavili veliku seriju bez poraza – 5:0
Feđabol: šansa za šansom, šut za šutem, gol za golom. Tako je igrao Radnički u prvom mandatu Feđe Dudića, tako sve više i igra ovaj novi tim iz Kragujevca, ozbiljno renoviran tokom letnjeg prelaznog roka. A, večeras je odigrao – velemajstorski. Šteta je što nije bilo publike, zbog kazne, na Čika Dači, jer bi publika ovacijama ispratila igrače posle „petarde“ u mreži Mladosti iz Lučana – 5:0.
Očekivalo se da bude tvrdo, sa minimalnim brojem šansi, jer Mladost ne pušta protivnike da joj se često približavaju golu. A, desilo se potpuno suprotno: Radnički je za deset minuta završio posao, pregazio Lučance u uvodnom delu meča, a posle toga „na ler“ do nogu potukao goste.
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Nastavili su Kragujevčani veliku seriju bez poraza. Ovo im je šesti meč u nizu, od toga su četiri pobede. A, sve i dalje pred praznim tribinama Čika Dače, jer je kazna i dalje na snazi, Radnički je odradio tek polovinu.
Mnogo se više očekivalo od Mladosti, koja je jedno od najprijatnijih iznenađenja Mozzart Bet Superlige ove jeseni. Ali, tim Radovana Ćurčića nije imao rešenja za brzi fudbal domaćina, kojeg su tamnoputi Ba i Sise ekspresno doveli do dva gola prednosti.
Isa Ba je dočekao loptu u 6. minutu, koja je preskočila čuvare u šesnaestercu i uspeo da joj nađe put do mreže pored Saše Stamenkovića. A, samo četiri minuta kasnije je kapiten Simović glavom fantastično odigrao u prostor za Sisea, koji je duplirao prednost Radničkog.
Iako je gubila 2:0, Mladost je tek u 32. minutu uputila prvi šut ka golu Kragujevčana i to posle velike greške golmana Lijeskića, koji je ispustio loptu na nogu Ćiriću, ali je njegov udarac Marjanović zaustavio glavom na gol-crti. Brzonogi omladinski reprezentativac Srbije je malo posle toga uputio dobar šut ka golu Radničkog, koji je završio pored stative i to je bilo sve od ofanzivnih akcija Lučanaca u prvom poluvremenu.
A, na drugoj strani taman kada se očekivao kraj, Glavčić se proštao kroz šesnaesterac Mladosti i pogodio za 3:0. Sve je bilo rešeno već posle 45 minuta igre...
U drugom delu još dva priznata gola. I jedan poništen zbog minimalnog ofsajda. Na kraju – pet pogodaka, pet različitih strelaca. I asistencije za još dvojicu koji nisu postigli golove. U prevodu, ceo Radnički je igrao kao švajcarski sat.
Daleko je kraj sezone, naravno. Ali, Feđa Dudić je rekao još kada stanje na tabeli nije bilo tako blistavo da ima – najviše domete. Odnosno, da ponovo sanja Evropu. I ta priča sada već nikako nije bez pokrića.
RADNIČKI KRAGUJEVAC – MLADOST 5:0 (3:0)
/Ba 6, Sise 10, Glavčić 45, Buhta 65, Živković 84/
Stadion: Čika Dača
Igralo se bez prisustva publike
Sudija: Milan Ilić
RADNIČKI KRAGUJEVAC (4-2-3-1): Lijeskić 6 – Nikčević 7, Simović 7 (od 20. Marjanović 7,5), Hilu 7, Babić 6,5 (od 74. Mezgrani 7) – Ristić 7,5, Glavčić 7,5 – Sise 8 (od 67. Suljić 6,5), Buhta 7,5 (od 74. Marušić -), Ba 7,5 (od 67. Živković 7) – Sremčević 6,5.
MLADOST (5-4-1): Stamenković 5 – Varjačić 5,5 (od 46. Bojić 5), Andrić 5, Jovanović 5, Ćirković 5, Cvetković 5 – Tašovski 5 (od 83. Đokić -), Žunić 5 (od 46. Marković 5), Kijevčanin 5 (od 69. Bondarenko -), Ćirić 5,5 (od 55. Džon Meri 5) – Todosijević 5.
Igrač utakmice: Mohamed Sise (Radnički Kragujevac) 8.
MOZZART BET SUPERLIGA - DEVETO KOLO
petak
Železničar - Mačva 2:0 (0:0)
/Tošić 74, 86/
subota
Čukarički - Novi Pazar 1:1 (1:1)
/Ris-Doten 17 - Stanković 38 ag/
Radnički 1923 - Mladost 5:0 (3:0)
/Ba 6, Sise 10, Glavčić 45, Buhta 65, Živković 84/
nedelja
16.00: (2.15) Radnički Niš (3.40) OFK Beograd Mozzart Bet (3.40)
17.00: (2.40) Partizan (3.50) Vojvodina (2.85)
19.00: (9.00) IMT (5.80) Crvena zvezda (1.30)
ponedeljak