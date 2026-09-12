Samardžić driblao kao Zuba Ronaldo, ali nije pomogao (VIDEO)
Vreme čitanja: 9min | sub. 12.09.26. | 22:44
Kaljari visoko leti! Iz Bergama na četvrto mesto Serije A
Mogao je Lazar Samardžić ponovo da bude junak Atalante, možda ne kao protiv Bolonje pre dva kola kada je njegov gol rešio pitanje pobednika (1:0), ali da je bio samo malo precizniji u 76. minutu večerašnjeg duela sa Kaljarijem, tim iz Bergama stigao bi do 2:2, uz dovoljno vremena da se upišu i tri boda.
Kao nekada čuveni Brazilac Ronaldo, popularni Zuba, reprezentativac Srbije provozao je slalom pored trojice igrača gostujućeg tima, potom špicem kopačke ćušnuo loptu pored golmana Kaprilea, ali i - pored gola. Ostalo je 2:1 za goste sa Sardinije, koji se kući vraćaju kao visokopozicionirani na četvrtom mestu Serije A.
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Imala je Atalanta svoje šanse, preko 20 šuteva, ali nije ih koristila. Skamaka najčešće, Samardžić u nekoliko navrata pre pomenutog driblinga (odmah potom je zamenjen), pa De Ketelare, Rou, Kolašinac, Krstović i Raspadori po ulasku u igru... Mnogo je pokušaja bilo, a samo jedan precizan. Čak i taj pogodak Skamake u 41. minutu nije bio plod izrađene akcije, već je imao sreće da se lopta odbije do njega posle zaustavljenog sebičnog De Ketelarea u kontri. Potom i da iskosa sa desne strane pronađe put do mreže...
Skamakin prvenac u Seriji A ove sezone doneo je Atalanti izjednačenje posle vođstva Kaljarija, pogotkom Pola Mendija iz kontranapada posle 19 minuta igre. Delovalo je da bi poravnanje rezultata moglo više da prija domaćinima. Očekivala se ofanziva Sarijevog tima po povratku sa odmora, ali su neoprezna reakcija Kolašinca i igranje rukom omogućili gostima da pola sata pre kraja stignu do novog vođstva.
Precizan sa bele tačke bio je Daniel Maldini. Za svoj drugi gol u dve uzastopne utakmice, ponovo vredan tri boda, kao što je bio za 1:0 protv Lečea prošlog vikenda.
SERIJA A – 4. KOLO
Petak
Venecija - Fjorentina 2:4 (1:2)
/Adams 22, Eno 86 - Mastantuono 29, 30, 84, Pelegrino 66/
Subota
Đenova - Frozinone 1:1 (0:1)
/Vaskez 50 - Kvernadze 14/
Lacio - Milan 2:2 (2:0)
/Kančeleri 10, Noslin 39 - Moreira 65, 67/
Atalanta - Kaljari 1:2 (1:1)
/Skamaka 41 - Mendi 19, Maldini 61p/
Nedelja
15.00: (2,70) Leče (3,05) Monca (2,80) - MR
18.00: (1,80) Napoli (3,50) Bolonja (4,70) - MR
20.45: (5,50) Sasuolo (3,70) Juventus (1,67) - MR
Ponedeljak
18.30: (1,23) Komo (6,00) Parma (14,0) - MR
18.30: (6,25) Torino (4,10) Roma (1,55) - MR
20.45: (1,22) Inter (6,50) Udineze (12,0) - MR
***Kvote su podložne promenama