Samardžić driblao kao Zuba Ronaldo, ali nije pomogao (VIDEO)

Imala je Atalanta svoje šanse, preko 20 šuteva, ali nije ih koristila. Skamaka najčešće, Samardžić u nekoliko navrata pre pomenutog driblinga (odmah potom je zamenjen), pa De Ketelare, Rou, Kolašinac, Krstović i Raspadori po ulasku u igru... Mnogo je pokušaja bilo, a samo jedan precizan. Čak i taj pogodak Skamake u 41. minutu nije bio plod izrađene akcije, već je imao sreće da se lopta odbije do njega posle zaustavljenog sebičnog De Ketelarea u kontri. Potom i da iskosa sa desne strane pronađe put do mreže...

Skamakin prvenac u Seriji A ove sezone doneo je Atalanti izjednačenje posle vođstva Kaljarija, pogotkom Pola Mendija iz kontranapada posle 19 minuta igre. Delovalo je da bi poravnanje rezultata moglo više da prija domaćinima. Očekivala se ofanziva Sarijevog tima po povratku sa odmora, ali su neoprezna reakcija Kolašinca i igranje rukom omogućili gostima da pola sata pre kraja stignu do novog vođstva.

Precizan sa bele tačke bio je Daniel Maldini. Za svoj drugi gol u dve uzastopne utakmice, ponovo vredan tri boda, kao što je bio za 1:0 protv Lečea prošlog vikenda.