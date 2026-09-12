Proradio čovek sa staklenim nogama: Momak koji je nekad vredeo 37.000.000 evra isklesao pobedu Ajaksa

Čudnu karijeru ima Tilo Kerer. Dok je igrao za Šalke važio je za veoma talentovanog defanzivca, čak je Pari Sen Žermen leta 2018. godine za njega platio 37.000.000 evra. Iako jeste odigrao preko 100 utakmica za klub sa Park prinčeva, karijera mu je uglavnom bila ispresecana povredama. Kasnije je vremenom padao u drugi plan, pa se vraćao dok je igrao za Monako, isto kao i u Vest Hemu. Klub iz Kneževine nije znao šta da radi sa njim pa ga je ovog leta poslao na pozajmicu u Ajaks i gde već pokazuje da bi mogao da bude pojačanje za Kopljanike.

Čovek sa staklenim nogama je proradio i bio i te kako zaslužan za trijumf na gostovanju Fortuni Sitard (5:1). I to u stilu najkreativnijih vezista - golom i asistencijom. Teško je setiti se da li je u karijeri ikada ovako nešto uradio. Elem, najpre je u 62. minutu dobro reagovao u petercu rivala nakon što je Tolu Arokodare pogodio prečku i sa zemlje glavom ugurao loptu u gol. Samo deset minuta kasnije, Viktor Cigankov je poslao centaršut na drugu stativu, Kerer je prebacio loptu na peterac, a tamo se našao Devi Klasen da je sprovede u gol.