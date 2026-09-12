Proradio čovek sa staklenim nogama: Momak koji je nekad vredeo 37.000.000 evra isklesao pobedu Ajaksa
Vreme čitanja: 2min | sub. 12.09.26. | 22:06
Tilo Kerer golom i asistencijom pokrenuo Kopljanike protiv Fortune Sitard - 5:1
Čudnu karijeru ima Tilo Kerer. Dok je igrao za Šalke važio je za veoma talentovanog defanzivca, čak je Pari Sen Žermen leta 2018. godine za njega platio 37.000.000 evra. Iako jeste odigrao preko 100 utakmica za klub sa Park prinčeva, karijera mu je uglavnom bila ispresecana povredama. Kasnije je vremenom padao u drugi plan, pa se vraćao dok je igrao za Monako, isto kao i u Vest Hemu. Klub iz Kneževine nije znao šta da radi sa njim pa ga je ovog leta poslao na pozajmicu u Ajaks i gde već pokazuje da bi mogao da bude pojačanje za Kopljanike.
Čovek sa staklenim nogama je proradio i bio i te kako zaslužan za trijumf na gostovanju Fortuni Sitard (5:1). I to u stilu najkreativnijih vezista - golom i asistencijom. Teško je setiti se da li je u karijeri ikada ovako nešto uradio. Elem, najpre je u 62. minutu dobro reagovao u petercu rivala nakon što je Tolu Arokodare pogodio prečku i sa zemlje glavom ugurao loptu u gol. Samo deset minuta kasnije, Viktor Cigankov je poslao centaršut na drugu stativu, Kerer je prebacio loptu na peterac, a tamo se našao Devi Klasen da je sprovede u gol.
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Do momenta kad je Kerer izrastao u junaka, Ajaks je imao poteškoća da probije bedem rivala, iako je kampovao na polovini Fortunei meč završio sa 27 šuteva ka golu, od toga 11 u okvir. Čudo je kako Martin Branderhorst još koji put nije bio savladan ili kako se Tolu Arokodare nije upisao u strelce - čovek je imao sedam šuteva ka golu domaćina.
Postojala je bojazan kod gostiju da bi mogli da ostanu bez trijumfa posle izjednačujućeg gola rezerviste Antonija Desotea, bila je to jedina situacija u kojoj je odbrana Kopljanika zaspala i odmah je kažnjena iz kontre. Prethodno je Julijan Brant u 35. minutu lepim golom krunisao inicijativu gostiju. Ispostavilo se kao da je izjednačujući gol još više naljutio fudbalere Ajaksa koji su do kraja propisno napunili mrežu Fortune, ali sve je krenulo od Kerera i njegovog gola.
EREDIVIZIJA – 6. KOLO
Petak
AZ Alkmar - Vilem Drugi 1:1 (1:0)
/Klasi 32 - Hen 81/
Subota
Tvente - ADO Den Hag 2:0 (0:0)
/Veghorst 61, Proper 74/
Go Ahed Igls - Groningen 1:1 (0:1)
/Tengsted 82 - Vilijumson 32/
Fortuna Sitard - Ajaks 1:5 (0:1)
/Deskot 52 - Brant 35, Kerer 62, Klasen 73, Dolberg 79, Bas 90+6/
Kambur - NEC Najmehen u toku
Nedelja
12.15: (2,20) Ekscelzior (3,70) Utreht (2,85) MR
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