Dobili Marselj, remizirali sa Lionom... Niko ih više ne gleda kao autsajdere, biće kandidat za Evropu

Ovaj remi dobija na težini kada se pogleda šira slika uvodnog dela sezone. Pre samo jedno kolo, Pariz je napravio iznenađenje kada je na gostujućem terenu srušio Olimpik iz Marselja sa 3:2, odigravši meč koji je pokazao da se ekipa pod vođstvom Lijama Roseniora nikoga ne plaši. Činjenica da su u roku od samo sedam dana uzeli četiri boda protiv dva velikana francuskog fudbala, jasno svedoči o tome da projekat porodice Arno ima i glavu i rep.

Sa osam osvojenih bodova iz prva četiri meča, Pariz drži priključak za samim vrhom tabele. Ono što posebno raduje navijače jeste spoznaja da ekipa ima izuzetan balans. Sposobni su da postignu tri gola na Velodromu, ali i da odigraju čvrstu utakmicu na rezultat kada naspram sebe imaju ranjeni i opasni Lion.

Sezona je tek počela i predstoji još mnogo bitaka, ali svetla reflektora u glavnom gradu Francuske više nisu rezervisana samo za bogate komšije sa Parka prinčeva. Pariz je na svom stadionu Žan-Buen poslao jasnu poruku celoj ligi: zaboravite na etiketu autsajdera, mi ove godine idemo po "Evropu".

FRANCUSKA 1 – 4. KOLO

Petak

Ren - Marselj 1:0 (0:0)

/Tomason 52/

Subota

Strazbur - Monako 1:1 (0:0)

/Sane 52 ag - Bruner 72/

Pariz - Lion 0:0

Okser - Nica 1:0 (0:0)

/Arčer 74/

Lorijen - Tuluz 2:2 (2:0)

/Balde 37, Mbamba 39 - Tengstet 48, Jorgensen 69/

Avr - Anže 0:0

Nedelja

15.00: (1,40) Lil (4,70) Troa (8,00) MR

17.15: (4,80) Le Man (4,20) Lans (1,65) MR

20.45: (10,0) Brest (6,50) PSŽ (1,25) MR

***kvote su podložne promenama