Dobili Marselj, remizirali sa Lionom... Niko ih više ne gleda kao autsajdere, biće kandidat za Evropu
Vreme čitanja: 2min | sub. 12.09.26. | 22:55
Čedo porodice Arno bez poraza u prva četiri kola Lige 1, preko puta Parka prinčeva nije uspeo da trijumfuje ni drugi Olimpik
Kada je najbogatija francuska porodica Arno (vlasnici LVMH imperije) ušla u Pariz FK, planovi su predstavljeni kao dugoročni, korak po korak. Međutim, fudbal ne čeka, a ambicije novog tenka francuskog fudbala eksplodirale su znatno brže nego što su i najveći optimisti predviđali. Nakon prva četiri kola Lige 1, Pariz više niko ne može, niti sme, da posmatra kao simpatičnog pridošlicu koji igra svoju tek drugu sezonu u Ligi 1 i samo želi da preživi. Ovaj tim igra kao klub koji želi izlazak na međunarodnu scenu već sledeće sezone.
Najnoviji dokaz rane zrelosti i čvrstine viđen je na stadionu Žan-Buen, smeštenom tik preko puta kultnog Parka prinčeva. U derbiju kola protiv Olimpika iz Liona, mreže su mirovale (0:0), ali je viđen pravi taktički rat u kom je domaći tim pokazao defanzivnu disciplinu dostojnu nadmetanja sa najjačim timovima lige. Bio je to meč u kom je Lion, sa svim svojim napadačkim arsenalom i iskustvom, tražio pukotinu u bedemu Parižana i nije je našao.
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Ovaj remi dobija na težini kada se pogleda šira slika uvodnog dela sezone. Pre samo jedno kolo, Pariz je napravio iznenađenje kada je na gostujućem terenu srušio Olimpik iz Marselja sa 3:2, odigravši meč koji je pokazao da se ekipa pod vođstvom Lijama Roseniora nikoga ne plaši. Činjenica da su u roku od samo sedam dana uzeli četiri boda protiv dva velikana francuskog fudbala, jasno svedoči o tome da projekat porodice Arno ima i glavu i rep.
Sa osam osvojenih bodova iz prva četiri meča, Pariz drži priključak za samim vrhom tabele. Ono što posebno raduje navijače jeste spoznaja da ekipa ima izuzetan balans. Sposobni su da postignu tri gola na Velodromu, ali i da odigraju čvrstu utakmicu na rezultat kada naspram sebe imaju ranjeni i opasni Lion.
Sezona je tek počela i predstoji još mnogo bitaka, ali svetla reflektora u glavnom gradu Francuske više nisu rezervisana samo za bogate komšije sa Parka prinčeva. Pariz je na svom stadionu Žan-Buen poslao jasnu poruku celoj ligi: zaboravite na etiketu autsajdera, mi ove godine idemo po "Evropu".
FRANCUSKA 1 – 4. KOLO
Petak
Ren - Marselj 1:0 (0:0)
/Tomason 52/
Subota
Strazbur - Monako 1:1 (0:0)
/Sane 52 ag - Bruner 72/
Pariz - Lion 0:0
Okser - Nica 1:0 (0:0)
/Arčer 74/
Lorijen - Tuluz 2:2 (2:0)
/Balde 37, Mbamba 39 - Tengstet 48, Jorgensen 69/
Avr - Anže 0:0
Nedelja
15.00: (1,40) Lil (4,70) Troa (8,00) MR
17.15: (4,80) Le Man (4,20) Lans (1,65) MR
20.45: (10,0) Brest (6,50) PSŽ (1,25) MR
***kvote su podložne promenama