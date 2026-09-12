Trinkijerijev PAOK već dominira protiv evroligaša

Druga četvrtina donela je još bolju i tečniju igru gostiju. Sa klupe su se odlično uključili Omoruji i raspoloženi Hadžins, dok je Aleksander atraktivnim zakucavanjem iz kontranapada održavao prednost (37:33). Iako je Rajt vraćao Armani u igru (39:37), „vrući“ Hadžins i Osman (11 poena u prvom poluvremenu) odveli su PAOK na plus devet, pa se na veliki odmor otišlo pri rezultatu 52:43 za grčki tim.

Početkom drugog poluvremena prednost je prešla u dvocifrenu (58:46) nakon pogotka Aleksandera. Agresivnom odbranom i visokim intenzitetom PAOK je održavao bezbednu udaljenost (63:50). Armani je na kratko uspeo da zapreti i priđe na 63:57 čvršćom igrom u defanzivi, ali je Osman odmah preuzeo odgovornost i vratio mirnoću, pa je treći kvartal okončan rezultatom 70:58.

Poslednja deonica protekla je u potpunoj dominaciji Solunaca. Mitru-Long je pogodio novu trojku i otvorio četvrtu četvrtinu serijom za ogromnih 75:58. Isti igrač je ubrzo vezao još nekoliko dobrih poteza i doveo svoj tim do maksimalnih 80:60. Armani je preko Flakadorija (stigao do 13 poena) uspeo da ublaži poraz i priđe na jednocifren zaostatak (84:75), ali je ponovo Osman odbio nalet, dok je Hadžins novom trojkom stavio tačku na ubedljiv trijumf.

Listu strelaca pobedničkog tima predvodio je sjajni Osman sa 19 poena. Pratili su ga Hadžins i Mitru-Long sa po 15 poena, dok je Aleksander upisao 12 poena.

PAOK sada očekuju novi i još zahtevniji testovi na prestižnom turniru „Pavlos Janakopulos“, gde će u prvom meču odmeriti snage sa Partizanom, a potom ih očekuje duel sa pobednikom ili poraženim iz susreta Panatinaikosa i Burga.

Olimpija iz Milana sa druge strane otvara sezonu u Evroligi u Beogradu protiv Partizan Mozzart Beta.