Batina je iz Raja izašla! Španac skinuo penal, Bruno ubio pauka – Arsenal neuništiv

Odbranio je penal koji je izboren upravo tučom i rvanjem u petercu, zatim i u završnici meča skinuo zicer, čudesan je bio. Dugo neko nije naterao Arsenal od autsajdera da se ovako grčevito brani, ali eto, odbranili su se i slavili u četvrtom kolu Premijer lige 2:0 (0:0), čime su upisali i četvrti uzastopni trijumf. A tek šta je uradio Bruno Gimarais i kakav je gol dao za pobedu...

Kako biju momci u crveno-belim dresovima, kapa dole. Delovao je Brajan Brobi kao najsnažniji čovek na planeti subotnje večeri na Stadionu svetlosti, pošto se ne pamti kada je neki centarfor ovako maltretirao fizički defanzivce Arsenala. Mogao je jednog da stavi pod mišku i jednog da nosi u zubima, a nije bio ni jedini koji je bio spreman za tuču od preko sat i po vremena. Kako kaže naš narod, batina je iz raja izašla. Ovog puta, slovo r je veliko jer je kao pobednik iz ove tuče izašao David Raja . Taman kada su fajteri iz Sanderlenda imali šansu da zadaju završni udarac, da bace šampiona u nokdaun, pojavio se španski golman i rekao neće moći.

Nije bilo previše filozofije za domaćina na Stadionu svetlosti. Odmah su se povukli nazad, već od samog početka su jasno stavili do znanja šampionu Engleske da ako treba da se igraju "viktorije" svih 90 minuta, neka tako i bude. A napred, adut će biti Brajan Brobi, spreman da se rve, bori i bije sa čuvarima kao da je UFC veče, a ne fudbalska utakmica Premijer lige. Takav je snažni napadač, prava stena, koja i uživa u duelima sa protivničkim igračima. Pucalo je čim mu priđe Ezri Konsa, osetio je snagu nekadašnjeg napadača Ajaksa i Gabrijel, mada osim što je bilo lepo za oko - ko to voli i uživa u takvim duelima - ništa posebno nije donelo domaćinu. Tek jedan šut Džake je viđen i par solidnih centaršuteva i to je to od njih napred. Već pozadi, branili su se čitavo prvo poluvreme, što su i planirali. Jasno je bilo da ne mogu da se otvore protiv Arsenala koji je u vrhunskoj formi i kojem od početka ove sezone kada date malo prostora, fudbalski vas ubije na mestu. Osetili su to gotovo svi rivali, tako da je savršen plan bio niski blok, svi nazad, pa vi probijajte. Dosta je bio odsečen Colis po levoj strani, pa nije bilo mnogo njegovih soliranja i probijanja, ali je imao jedan dobar centaršut kada je Džaka sprečio siguran gol. Bivši kapiten Arsenala, sadašnji Sanderlenda, skinuo je loptu sa glave Havercu, koji bi se samo poklonio na ubacivanje Grka i postigao vodeći gol. Imao je još dve najbolje prilike nemački ofanzivac u prvom poluvremenu. Jednom je baš loše gađao kada mu je Edegor odložio loptu na penal savršeno, trebalo je samo slabije malo da šutne i spusti loptu, ali je on oštro gađao preko gola. Drugi put je pokušao atraktivno udarcem preko glave, nekim polu-makazicama i tu je Rufs odlično odbranio i izvadio loptu da ne ode ispod prečke. Jednom je zaustavio i Saku koji se zbunio što je usamljen ostao ispred njega u jednom trenutku, pa nije lepo zahvatio loptu. Špartali su Saka, Edegor i Haverc napred i više se niko nije istakao, pa je nešto moralo i da se menja.

Posle nule na poluvremenu, problem se pojavio što se povredio Ben Vajt i morao je u igru Jurijan Timber na desnog beka, dok je u svlačionici ostao i Majls Luis Skeli, koji je baš slabo odigrao. Ušao je Bruno Gimarais da razmrda malo tu iz veznog reda, a svaki put kada je primio loptu dobio je zvižduke celog stadiona jer je donedavno bio kapiten najvećeg rivala Njukasla. I pored promena, iznenadio je domaćin agresivnim startom drugog poluvremena i zahvaljujući Brobiju i Le Feu imao dve solidne šanse na startu, pritiskao i sabio Arsenal u šesnaesterac, što im se isplatilo. Na kratko... Konsa i Balard imali su rvački duel, gde je štoper Arsenala srušio rivala i Džon Bruks je pokazao na belu tačku. Možda malo prestrogo jer je bilo obostranih rvačkih zahvata, ali takva je bila odluka. Odgovornost je preuzeo Enco Le Fe, gađao u donji desni ugao i – Raja je odbranio! Fenomenalno ga je pročitao Španac, bacio se i odbranio penal, a posle toga kako to obično biva u fudbalu – stiže kazna.

Oslobodio se Arsenal, krenuo odmah napred i usledila je prava golčina. Bruno Gimarais, koji je bio meta zvižduka i uvreda od kada je ušao, postiže verovatno gol kola, možda i meseca. Dobio je povratnu loptu na 18 metara i u 58. minutu je zakucao u gornji levi ugao. Žargonski rečeno "ubio je pauka", pa pokazivao navijačima Sanderlanda da su premali za njega, uz prepoznatljivu proslavu "da li me čujete".