Svi čekaju Alvareza: Barsina ponuda ističe, Flik gleda alternative, agenti spremaju izvinjenje
Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 09:32
Ovo je ključna sedmica za Argentinca koji i dalje želi na Kamp Nou, ali ne deluje da je to realno
Uveliko smo u odlučujućoj sedmici za rasplet između Barselone i Hulijana Alvareza. Na stadionu Kamp Nou popularnog Pauka i dalje vide kao top prioritet kako bi se nadomestio odlazak Roberta Levandovskog, dok Hansi Flik insistira na tome da što pre zatvori sastav za predstojeću sezonu.
Nemački trener je zadovoljan dolascima Entonija Gordona i Karima Adejemija, ali i dalje nije rešeno pitanje startne “devetke”, što ga sve više žulja. Posle cele sage oko Hulijana Alvareza i njegove eventualne selidbe u Kataloniju u koju se umešao i Real Madrid, predsednik Barselone Đoan Laporta dao je Atletiku rok do 1. avgusta da se izjasni o ponudi od 100.000.000 evra, međutim u glavnom gradu Španije vrlo je jasan stav da Argentinac nije na prodaju.
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Stvar je u tome što se mladom napadaču ide i on je već nekoliko puta pokušao da izdejstvuje odlazak, ali mu nije uspelo. Čak su neuspešni bili i pokušaji njegovih agenata da izdejstvuju transfer na osnovu obećanja koje je navodno dao vlasnik kluba Migel Anhel Hil Marin još u februaru, ali ni to nije upalilo. Štaviše, prvi čovek Rohiblankosa je već dao negativan odgovor Barseloni, uz opasku da neće prodati Alvareza ni za 150.000.000, čak ni 200.000.000 evra.
Alvarez se trenutno nalazi na odmoru posle poraza u finalu Mundijala i očekuje se da da se uskoro pojavi na treninzima Atletika, s obzirom da Atletiku nova sezona startuje već 19. avgusta protiv Malage kod kuće. On sa klubom ima ugovor do 2030. godine i izlaznu klauzulu od 500.000.000 evra koju, naravno, niko neće platiti.
Zbog svega, Mundo Deportivo piše da se Alvarezovi agenti spremaju da se javno izvine Atletiku kako bi se cela situacija smirila. Iz tog razloga, u Barseloni aktivno gledaju i ka alternativnim rešenjima...
A koje su preostale opcije za katalonskog velikana? Prva je bio Žoao Pedro, ali njega Čelsi ne želi da proda ni po koju cenu, pritom je vezan ugovorom do juna 2033. godine. Realnije u ovom trenutku deluje da će to biti mladi ofanzivac Bornmuta Eli Žunior Krupi. Talentovani Francuz može da bude špic, krilo, da igra čak i iza klasičnog napadača, a Hansi Flik ga jako ceni zbog potencijala i činjenice da može da bude dugoročno deo Barsinog projekta.
Međutim, Bornmut zasad tvrdi pazar i navodno je već Barsi poručeno da Krupi nije na prodaju, iako se pominje da je njegova cena 130.000.000 evra. Tu cenu katalonski klub nije spreman i ne žela da plati, bez obzira na to što je Francuz jedan od talentovanijih igrača svoje generacije i motre ga Totenhem, Arsenal i PSŽ.
Čak i da ne dovede pravu zamenu za Levandovskog, Barsa ima opcije napred u Feranu Toresu, Daniju Olmu, Laminu Jamalu, Entoniju Gordonu, Karimu Adejemiju... Samo, niko od njih nije klasičan špic.