Feran Tores probio Argentince!

Po svemu viđenom za 106. minuta, zaslužila je Španija pobedu nad Argentinom u finalu Svetskog prvenstva. Dominiraju izabranici Luisa de la Fuentea nad četom Lionela Skalonija i braniocima svetske krune, ali tek iz 20. šuta uspeli su da stignu do pogotka. Na drugoj strani, Unai Simon je bez intervencije, ma i prividne opasnosti...

Dugo su Španci pleli mrežu, da bi konačno u prvom minutu drugog produžetka Pedro Poro poslao centaršut koji je Niko Vilijams spustio za Ferana Toresa, a napadač Barselone pretvorio u gol. Apsolutno zasluženo vođstvo Crvene furije.