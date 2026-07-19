Feran Tores probio Argentince!
Vreme čitanja: 4min | ned. 19.07.26. | 23:53
Španija povela na početku drugog produžetka u finalu Svetskog prvenstva
Po svemu viđenom za 106. minuta, zaslužila je Španija pobedu nad Argentinom u finalu Svetskog prvenstva. Dominiraju izabranici Luisa de la Fuentea nad četom Lionela Skalonija i braniocima svetske krune, ali tek iz 20. šuta uspeli su da stignu do pogotka. Na drugoj strani, Unai Simon je bez intervencije, ma i prividne opasnosti...
Dugo su Španci pleli mrežu, da bi konačno u prvom minutu drugog produžetka Pedro Poro poslao centaršut koji je Niko Vilijams spustio za Ferana Toresa, a napadač Barselone pretvorio u gol. Apsolutno zasluženo vođstvo Crvene furije.
Izabrane vesti
Pritom, Argentina ima igrača manje u produžecima zbog isključenja Enca Fernandeza u nadoknadi drugog poluvremena.
Ovo je Feranov prvi pogodak na ovogodišnjem Mundijalu, a ima i asistenciju za Mikela Merina i 1:0 protiv Portugalije u osmini finala.
Pet minuta posle gola ponovo je Feran Tores zatresao mrežu, ipak, iz ofsajda...