FIFA rang lista: Španija smenila Argentinu, Srbija na 40. mestu

Promena je na mestu broj pet na kojem je sada Brazil ispred Maroka, dok je pad od dve pozicije upisala Portugalija i sada je sedma na svetu. U Top10 su još Belgija, Holandija i Meksiko.

Interesantno je i da je Nemačka ispala iz prvih deset i sada je na 12 mestu FIFA liste. Holandija i Nemačka biće protivnici Srbiji u jesenjem izdanju Lige nacija, što jasno govori koliko će Orlovi imati težak zadatak da se bore za jedno od prva tri mesta.

Treći rival Srbije u grupi biće Grčka, koja je u julskom izdanju FIFA liste na 46. poziciji.

A, što se tiče našeg državnog tima, od danas je na 40. mestu i to je skočio za tri pozicije. Razlog je veliki pad DR Konga za čak deset mesta, kao i Češke za osam. Srbija sada ima 1502 boda na listi, ispred nje je Mađarska, pa Vels, Švedska...