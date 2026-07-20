(©Reuters)
(©Reuters)

FIFA rang lista: Španija smenila Argentinu, Srbija na 40. mestu

Vreme čitanja: 1min | pon. 20.07.26. | 11:48

Nemačka ispala iz Top10

Smenila je Španija Argentinu na vrhu sveta, preuzela je od nje titulu za najbolji tim na planeti, a posledično, Crvena furija je od danas i lider na FIFA rang listi.

Španija je od danas prva sa 1995 bodova, dok je Argentina na trećem mestu sa 1970. Treća je Francuska, četvrta Engleska i one nisu menjale pozicije.

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Promena je na mestu broj pet na kojem je sada Brazil ispred Maroka, dok je pad od dve pozicije upisala Portugalija i sada je sedma na svetu. U Top10 su još Belgija, Holandija i Meksiko.

Interesantno je i da je Nemačka ispala iz prvih deset i sada je na 12 mestu FIFA liste. Holandija i Nemačka biće protivnici Srbiji u jesenjem izdanju Lige nacija, što jasno govori koliko će Orlovi imati težak zadatak da se bore za jedno od prva tri mesta.

Treći rival Srbije u grupi biće Grčka, koja je u julskom izdanju FIFA liste na 46. poziciji.

A, što se tiče našeg državnog tima, od danas je na 40. mestu i to je skočio za tri pozicije. Razlog je veliki pad DR Konga za čak deset mesta, kao i Češke za osam. Srbija sada ima 1502 boda na listi, ispred nje je Mađarska, pa Vels, Švedska...

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