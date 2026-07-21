FIFA uništava fudbal, pauze za hidrataciju su laž; Infantino mora da ode, njegovo vreme je prošlo

Oko situacije sa Folarinom Balogunom govorilo se danima. Svima je bilo jasno da je u pitanju odluka u koju se umešao predsednik Amerike Donald Tramp i to je umnogome neutralnim posmatračima ogadilo Mundijal.

“To pokazuje da nama upravlja institucija koja radi i odlučuje šta želi i kad god želi, bez razmatranja, a kamoli konsultacija sa ostalim ljudima iz fudbala. U mnogim slučajevima, postupci FIFA štete fudbalu.”

Tebasove reči zvuče ozbiljno, pa se postavlja pitanje kako promeniti takav stav čelne kuće svetskog fudbala.

“Teško je, jer postoje aktivni saučesnici u sistemu koji sarađuju u ovakvim odlukama i pasivni učesnici koji ćute, ne prijavljuju to i ne čine ništa da spreče da se određene stvari ponove. Kritikuju sistem uz kafu u baru, u privatnim razgovorima telefonom, a ne čine ništa da tome stanu na kraj. Situacija oko američkog fudbalera je izuzetno ozbiljna stvar i imali su sreće da je Belgija eliminisala SAD. Da se to nije desilo, mogao je da izbije skandal koji bi Infantina verovatno koštao posla. Pošto je Belgija pobedila, uspeli su sve da zakopaju. Sve to je samo vrh ledenog brega.”

Nije Havijer samo pomenuo FIFA, nego i UEFA, rekavši da ove dve organizacije imaju ogroman monopol i moć nad čitavim fudbalom.

“Sve je krenulo od odluke o Superligi. Ako već imaju toliki monopol, treba da ga iskoriste da sarađuju sa različitim ljudima iz sveta fudbala, za dobrobit igre, uz opštu regulatornu transparentnost i konsenzusne odluke. Više puta smo osuđivali pitanje kalendara, a sada žele da organizuju Svetsko prvenstvo sa 64 ekipe.”

Španija će biti jedan od domaćina sledećeg Mundijala zajedno sa Marokom i Portugalom, a veći broj učesnika znači više utakmica, pa i veću zaradu za sve.

“Povećanje broja učesnika nema smisla. Fudbalska industrija nije samo Svetsko prvenstvo, koje jeste najvažniji događaj, ali ne može sve da se vrti oko toga. Nacionalna takmičenja su ta koja održavaju ovaj sport. FIFA uništava fudbalsku industriju, onu koja generiše desetine hiljada radnih mesta za događaj u trajanju od 40 dana. Potrebna nam je veća zaštita za domaći fudbal, na svim nivoima. Oni to ne shvataju i donose neodgovorne odluke.”

U svemu ovome najveću odgovornost ima Đani Infantino. Predsednik FIFA je neko ko svojim postupcima često izaziva negodovanje javnosti.

“Po mom mišljenju, on treba da ode. Mislim da je došlo vreme za to. Ali, on ima podršku sistema. Ne treba reći više od toga, zar ne? Ne postoji kandidat opozicije, niko ne želi da se kandiduje da bi izgubio. To je sistem koji je manjkav od temelja. Ne bi trebalo da ostane, ali stanje stvari je tako da neće nestati. Ovih dana u Americi sam čuo mnogo ljudi koji su protiv Infantina, ne slažu se sa onim što radi. Kažu to, ali ne rade ništa. Ne znam šta je gore – ćutanje ili saučesništvo. Oni koji ćute savršeno su svesni štete koju fudbal trpi.”

Bilo je reči i o reprezentaciji Španije. Crvena furija je ponovo očarala svet time što je pokazala da u vreme kad fizika vodi glavnu reč, još uvek postoji ekipa koja deluje dominantno igrajući tehnički najsavršeniji fudbal.

“To povezujem sa terminom koji sam ranije koristio – održivost. Od 2013. godine, La Liga je regulisana i nametnula je veoma specifična pravila u ograničenju plata. To podstiče klubove da pojačaju napore u razvoju igrača. Razvoj talenata generiše kvalitet na terenu i potencijalnu finansijsku dobit. Svi klubovi znaju da je to put prema napred – uzimanje mladih igrača iz sopstvenih akademija. Upravo smo osvojili EP za igrače do 19 godina, uzeli smo zlato na Olimpijskim igrama, osvojili Evropsko i sada Svetsko prvenstvo. Toliko pobeda u bilo kom uzrastu se ne dešava slučajno. Sve počinje od dna. Naravno, uvek treba pokušavati dovoditi vrhunske igrače, ali uspeh se gradi od temelja.”

Ključna reč može da bude i – kontinuitet. Španci ga imaju sa Luisom de la Fuenteom još od mlađih reprezentativnih kategorija.

“Luis se 2013. godine pridružio FS. Napredovao je razvijajući izvanredne mlade igrače. Počeo je sa U19 reprezentacijom, a na ovom Mundijalu je imao deset igrača koje je vodio u mlađim kategorijama. Na svim nivoima imamo neverovatne ljude koji rade za dobrobit nacionalnog fudbala. Nijedna zemlja nikada nije osvojila Svetsko prvenstvo u muškoj i ženskoj konkurenciji u isto vreme”, rekao je Tebas.