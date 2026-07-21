Saudijci kupuju iz Čempionšipa – za 80.000.000 evra! Obogatio se Vest Hem

Otvarajte kapije u istočnom Londonu, da Saudijci istovare šleper para na stadion Vest Hema! Zaradili su Čekićari već 98.000.000 evra na transferu Mateusa Fernandeša, koji je otišao u Totenhem, a sada stiže još 80.000.000 evra iz Saudijske Arabije za Krisensija Samervila. Da, dobro ste pročitali. Ekipa iz Čempionšipa je na dvojici igrača inkasirala 178.000.000 evra i mogu da pevaju. Al Hilal ima para kao blata, pa im ovo nije bio problem da isplate, a kada je takva situacija, nema više šta tu da se previše pregovara.

Zakazani su lekarski pregledi i uskoro će biti sve gotovo, brzinski. Za reprezentativca Holandije pripremljen je i dugoročan ugovor, koji će biti potpisan posle završetka svih neophodnih formalnosti. Još samo sve birokratski, uplata na račun i to je to.