Saudijci kupuju iz Čempionšipa – za 80.000.000 evra! Obogatio se Vest Hem
Vreme čitanja: 2min | uto. 21.07.26. | 18:08
Krisensio Samervil prelazio u Al Hilal, Čekićari napuniše kasu
Otvarajte kapije u istočnom Londonu, da Saudijci istovare šleper para na stadion Vest Hema! Zaradili su Čekićari već 98.000.000 evra na transferu Mateusa Fernandeša, koji je otišao u Totenhem, a sada stiže još 80.000.000 evra iz Saudijske Arabije za Krisensija Samervila. Da, dobro ste pročitali. Ekipa iz Čempionšipa je na dvojici igrača inkasirala 178.000.000 evra i mogu da pevaju. Al Hilal ima para kao blata, pa im ovo nije bio problem da isplate, a kada je takva situacija, nema više šta tu da se previše pregovara.
Zakazani su lekarski pregledi i uskoro će biti sve gotovo, brzinski. Za reprezentativca Holandije pripremljen je i dugoročan ugovor, koji će biti potpisan posle završetka svih neophodnih formalnosti. Još samo sve birokratski, uplata na račun i to je to.
Izabrane vesti
Očekivalo se već neko vreme da napusti Vest Hem tokom letnjeg prelaznog roka, pošto je klub prošle sezone ispao u Čempionšip. Ranije ovog leta objavljeno je da je Vest Hem bio spreman da ga proda za oko 60.000.000 evra, a na kraju - uboli su džekpot. Roma je ovog meseca poslala ponudu vrednu 46.000.000 evra, dok su se za njegovu situaciju raspitivali i Mančester junajted, a interesovanje je pokazala i Aston Vila.
Njegov ugovor sa Vest Hemom trebalo je da traje do 2029. godine, zbog čega je možda i bila tolika cena na kraju. Možda jer je tu bilo mnogo faktora, Saudijci vole da preplate...
Samervil je bio uvršten u konačan spisak od 26 igrača reprezentacije Holandije za Svetsko prvenstvo, iako je debitovao za nacionalni tim tek u prijateljskoj utakmici u junu. Nastupio je na četiri meča, postigao dva gola i upisao dve asistencije, ali je promašio penal u izvođenju jedanaesteraca protiv Maroka u šesnaestini finala.
U Vest Hem je stigao iz Lids Junajteda 2024. godine i za londonski klub odigrao ukupno 56 utakmica. Prošle sezone nastupio je na 34 meča u svim takmičenjima, postigao sedam golova i zabeležio pet asistencija.