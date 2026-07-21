Posle tri godine u Ivanjici Bajere otišao u Azerbejdžan

Često se dešava da stranci koji dođu u Javor, tu se zadrže nekoliko godina. Ne samo jednu, kao što je najčešći slučaj u većini srpskih klubova. Takav primer je Lui Bajere, koji je tri godine igrao u Ivanjici.

Ali, došlo je vreme za rastanak i Bajere je napustio tabor Javora, te je danas potpisao za Ziru iz Azerbejdžana. Klub iz Bakua je objavio da je novi napadač potpisao ugovor na dve godine.