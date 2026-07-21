Posle tri godine u Ivanjici Bajere otišao u Azerbejdžan
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Vreme čitanja: 1min | uto. 21.07.26. | 18:12
Fudbaler iz Obale Slonovače potpisao za Ziru
Često se dešava da stranci koji dođu u Javor, tu se zadrže nekoliko godina. Ne samo jednu, kao što je najčešći slučaj u većini srpskih klubova. Takav primer je Lui Bajere, koji je tri godine igrao u Ivanjici.
Ali, došlo je vreme za rastanak i Bajere je napustio tabor Javora, te je danas potpisao za Ziru iz Azerbejdžana. Klub iz Bakua je objavio da je novi napadač potpisao ugovor na dve godine.
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Lui Bajere je u srpski fudbal došao prvo preko Železničara iz Pančeva, u kojem je igrao svega polusezonu u jesen 2021. kao pozajmljeni igrač od švedskog Hamarbija. Posle toga ga je put vodio u turski Gectepe, a u Ivanjicu je stigao u leto 2023. godine.
Za tri minule sezone napadač iz Obale Slonovače je odigrao 81 utakmicu za Javor, više nego za ijedan drugi klub u karijeri, postigao 16 golova uz šest asistencija.