Ratković napušta Dubočicu, u Belorusiji traži 19. različiti klub u karijeri

Na zimu 2019. godine Ratković je prešao u Teplice, gde je igrao samo za B tim, a ubrzo zatim je otišao u Pisek. Iz Češke se vratio već pred kraj leta, na poziv novosadskog Proletera. Od tada je promenio još nekolicinu domaćih klubova.

Redom, igrao je za Kolubaru, čačanski Borac, Radnički iz Sremske Mitrovice, ponovo Metalac, Rad, Grafičar, ponovo Radnički iz Obrenovca, Zemun i prošle sezone tokom jeseni za Sloven iz Rume, a tokom proleća za Dubočicu. Ukupno je za ta dva kluba u prošlom šampionatu Mozzart Bet Prve lige odirao 13 utakmica i postigao po jedan gol u oba dresa. Zbirno gledano Ratković ima blizu 150 nastupa u drugom rangu srpskog fudbala.

17.00: (1,58) Dnjepar Mogiljov (3,60) Naftan (5,90)

Moraće brzo da uđe u takmičarski ritam ako želi da igra za Neman, pošto je prvenstvo Belorusije uveliko u toku. Odigrano je tačno pola prvenstva, odnosno 15 kola, a Neman je deveti na tabeli sa 21 poena, 12 manje od lidera Dinama iz Minska. Cilj ovog tima je da završi među najbolje tri ekipe u ligi, kako bi nastupao sledeće sezone u međunarodnim takmičenjima, ali činjenica da je u poslednja četiri kola osvojio samo jedan bod malo mu je narušila te ambicije.

Za tim iz Grodna u poslednjih petnaestak godina je nastupalo sedam srpskih fudbalera. Žuto-zeleni dres su nosili Nemanja Cvetković, Miljan Jablan, Vladimir Veselinov, Mihailo Jovanović, Danijel Stojković, Zoran Marušić i Nenad Adamović, a sada Ratković ima priliku da nastavi taj niz.

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BELORUSIJA 1 – 16. KOLO

Petak

17.00: (1,58) Dnjepar Mogiljov (3,60) Naftan (5,90)

Subota

15.10: (4,50) Baranoviči (3,45) Isloč (1,75)

17.10: (2,00) Gomel (3,25) Vitepsk (3,70)

19.00: (2,55) Arsenal Dzjeržinsk (3,05) Minsk (2,75)

Nedelja

17.00: (1,30) Dinamo Brest (4,80) Belšina (9,50)

***Kvote su podložne promenama