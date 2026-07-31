Vembi pred Srbiju: Ne nedostaje mi NBA, već FIBA košarka

Za našu košarkašku javnost je svakako centralna tema nastup Nikole Jokića , ali Francuzi već uveliko bruje o povratku Viktora Vembanjame u nacionalni tim, po prvi put od Olimpijskih Igara 2024. Popularni Vembi nije nastupio na prošlogodišnjem Evrobasketu, a dres Trikolora će sada obući kao NBA finalista, Ol Star igrač i defanzivni košarkaš godine.

As San Antonio Sparsa je prisustvovao otvaranju renoviranog košarkaškog terena u Nanteru, gradu u kom je proveo osam godina, i nije krio oduševljenje što se konačno vratio kući, a posebno je naglasio da se raduje igranju po FIBA pravilima.

"Povratak ovde mi zaista greje dušu", poručio je centar San Antonija, a preneo BasketUSA. "U ovom trenutku mi uopšte ne nedostaje NBA, ali mi i te kako nedostaje FIBA košarka."

Francuski košarkaš se vratio u domovinu nakon naporne NBA sezone koja se za njega i Mamuze završila tek sredinom juna porazom u velikom finalu od Njujork Niksa.

"Ponekad je teško održavati svakodnevne veze sa Francuskom kada provodite toliko meseci sa druge strane Atlantika", dodao je Vembanjama. "Ali, kada se vratim ovde, ništa nije lakše od toga, jer su ovo ljudi koje poznajem i kojima verujem. Odrastajući u Nanteru i u Francuskoj uopšte, bio sam okružen gotovo isključivo dobrim ljudima", rekao je francuski gorostas u emotivnom tonu.