Flamengo ponovo divlja: Kontaktiran Tijago Almada, River još u igri, problem bankarske garancije

Klub sa Monumentala je već ponudio rekordnih 20.000.000 evra za 50 posto ekonomskih prava argentinskog reprezentativca, ali postoje poteškoće da se obezbede bankarske garancije I to usporava pregovore sa Atletiko Madridom. Flamengo je i prošle godine bio zainteresovan da vidi Almadu u svojim redovima, ali je omaleni kreativac preferirao odlazak u Evropu.

Brazilski mediji kao prepreku više vide upravo klubove sa Starog kontinenta nego River koji svakako ima manju finansijsku moć nego aktuelni osvajač Kopa Libertadoresa. Činjenica da Almada nije “kliknuo” sa Čolom Simeoneom im odgovara, a ne smeta im ni što je Tijago u društvu agenta bio gost Riverovih čelnika. Sve će biti čistije kad se završi Mundijal, ali ako Flamengo bude želeo da ga angažuje, teško da će River moći da parira toj ponudi.

Već četiri i po godine je neizostavan deo selekcije Argentine u koju je ušao pred SP u Kataru kao zamena za povređenog Hoakina Koreu. Nije učestvovao u osvajanju Kopa Amerika 2024. jer je selektor Skaloni želeo da bude lider i kapiten olimpijske selekcije na Olimpijadi u Parizu. Na aktuelnom SP je jedan od bitnijih šrafova Gaučosa i bio je starter na tri od četiri dosadašnje utakmice. Sa takvim rejtingom bi bio kapitalno pojačanje za bilo koji klub u Južnoj Americi.