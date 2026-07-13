Dan odluke se bliži, krug se suzio na pet ekipa

Tako da, prema poslednjim informacijama koje je preneo Šams Čaranija , ostalo je pet franšiza koje su legitimni kandidati za Lebronov potpis: Klivlend Kavalirs, Majami Hit, Golden Stejt Vorijors, Filadelfija Seventisiksers i Minesota Timbervulvs. „Iz dana u dan, Lebron Džejms je sve bliže i bliže odluci “, rekao je pomenuti izvor. „ Vreme je za odluku jer je, uglavnom, većina informacija već prikupljena.“

Dakle, kako stoje stvari, Lebron je većinu razgovora već obavio i ono što je ostalo je da se sam Kralj presabere i izvrši konačno filtriranje informacije uz pomoć, naravno, svog agenta Riča Pola . „Generalni menadžeri, predsednici, vlasnici – svi su rekli šta su imali“ , dodao je Čaranija . „Oni i tokom ove nedelje nastavljaju razgovore sa njegovim agentom “.

Dakle, jasno je da se Lebronova odluka bliži i sada je praktično pitanje dana. ESPN je takođe javio da GM-ovi franšiza „bombarduju“ Pola glasovnim porukama, u nadi da će četvorostruki šampion NBA lige izabrati baš njihovu ekipu.

Takođe, rečeno je i da čelnici franšiza nisu jedini koji „vrbuju" Kralja, već to rade i pojedini NBA igrači. Koliko će sve to imati efekta – videćemo, a poznato je da su Stef Kari, Drejmond Grin ali i Džejlen Braun izrazili želju da zaigraju sa legendarnim košarkašem iz Akrona.

Bitan podatak u celoj priči tiče se i činjenice da Lebron želi da igra u ekipi koja je ‘contender‘, odnosno objektivno poseduje kvalitete da se bori za prsten, te da novac u tom izboru ne igra ključnu ulogu. O tome smo već pisali, a Čaranija je još jednom potvrdio:

„Ono što definitivno znamo jeste da je Lebron Džejms privatno jasno stavio do znanja da želi da ode negde gde može da se bori za šampionsku titulu“.