Dan odluke se bliži, krug se suzio na pet ekipa
Vreme čitanja: 3min | pon. 13.07.26. | 22:49
Lebron sve bliže potpisu možda i poslednjeg ugovora u karijeri
Kako je počela letnja pijaca u NBA ligi, bilo je zanimljivih trejdova, produžetaka ugovora, astronomskih cifara za neke ne toliko istaknute pojedince… Uglavnom, ništa od toga nije bilo aktuelno u medijima duže od nekoliko dana. Ona misao sa kojom leže u krevet i budi se svaki istinski ljubitelj NBA lige pa samim tim i košarke je svakako – gde će završiti Lebron Džejms?
Kada je postalo jasno da Los Anđeles Lejkersi više nisu u priči, američki mediji su se ekspresno aktivirali sa morem potencijalnih destinacija za Kralja. Pominjalo se bukvalno desetine timova kao „realne“ opcije, ali kako je vreme odmicalo, tako se krug sužavao.
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Tako da, prema poslednjim informacijama koje je preneo Šams Čaranija, ostalo je pet franšiza koje su legitimni kandidati za Lebronov potpis: Klivlend Kavalirs, Majami Hit, Golden Stejt Vorijors, Filadelfija Seventisiksers i Minesota Timbervulvs.
„Iz dana u dan, Lebron Džejms je sve bliže i bliže odluci“, rekao je pomenuti izvor. „Vreme je za odluku jer je, uglavnom, većina informacija već prikupljena.“
Dakle, kako stoje stvari, Lebron je većinu razgovora već obavio i ono što je ostalo je da se sam Kralj presabere i izvrši konačno filtriranje informacije uz pomoć, naravno, svog agenta Riča Pola.
„Generalni menadžeri, predsednici, vlasnici – svi su rekli šta su imali“, dodao je Čaranija. „Oni i tokom ove nedelje nastavljaju razgovore sa njegovim agentom“.
Dakle, jasno je da se Lebronova odluka bliži i sada je praktično pitanje dana. ESPN je takođe javio da GM-ovi franšiza „bombarduju“ Pola glasovnim porukama, u nadi da će četvorostruki šampion NBA lige izabrati baš njihovu ekipu.
Takođe, rečeno je i da čelnici franšiza nisu jedini koji „vrbuju" Kralja, već to rade i pojedini NBA igrači. Koliko će sve to imati efekta – videćemo, a poznato je da su Stef Kari, Drejmond Grin ali i Džejlen Braun izrazili želju da zaigraju sa legendarnim košarkašem iz Akrona.
Bitan podatak u celoj priči tiče se i činjenice da Lebron želi da igra u ekipi koja je ‘contender‘, odnosno objektivno poseduje kvalitete da se bori za prsten, te da novac u tom izboru ne igra ključnu ulogu. O tome smo već pisali, a Čaranija je još jednom potvrdio:
„Ono što definitivno znamo jeste da je Lebron Džejms privatno jasno stavio do znanja da želi da ode negde gde može da se bori za šampionsku titulu“.
On je dodao da Lebron traži okruženje koje će ga činiti srećnim, dok istovremeno želi da ostvari pozitivan uticaj na ekipu. Agent doskorašnjeg košarkaša Lejkersa, Pol je prethodno opisao da se odluka zasniva na više faktora, koji uključuju samu košarku, rezultatski aspekt, ali i međusobne odnose, stil života i hemiju unutar tima.
Jasno je da će ovo biti verovatno poslednje poglavlje u legendarnoj karijeri Lebrona Džejmsa, pa će tako nekadašnji as Klivlenda posvetiti posebnu pažnju u izboru nove sredine, a ta odluka bi mogla da ima veliki uticaj i na ispisivanje istorije NBA lige u globalu. Kralj svakako ima još toga da ponudi, a tokom minule sezone prosečno je beležio 20,9 poena, 7,2 asistencije i 6,1 skok.