Rivs: Navikao sam da se Lebron ponaša kao da ima 15 godina; sa Lukom se čujem svaki dan oko golfa

Rivs je u ligu stigao 2021. godine i svih svojih pet dosadašnjih profesionalnih sezona proveo je uz četvorostrukog NBA šampiona.

"To je praktično sve što znam od kada sam u ligi. Navikao sam da je on tu, da se šalimo, da se ponaša kao da ima 15 godina... Ali to je na kraju krajeva njegova odluka. Za njega imam samo ljubav i poštovanje. Mogli bismo uskoro da odigramo neku partiju golfa".

A upravo ga je golf skupo koštao kada je saznao da mu se saigrač seli iz Kalifornije.

"Saznao sam za Lebronovu odluku dok sam bio na terenu za golf. Odmah sam mu poslao poruku u šali da mi je tom vešću upropastio sjajan dan i dobru partiju".

Sve je to lepo, ali nostalgija ne donosi pobede, a u Los Anđelesu nema vremena za plakanje. Lejkersi moraju da se okrenu novom lideru i dugoročnom projektu franšize, a njegovo ime dobro je poznato – Luka Dončić.

Srećom po navijače Jezeraša, hemija između novog vođe franšize i američkog beka već je na vrhunskom nivou.

"Luka je jedan od mojih najboljih prijatelja. Razgovaramo bukvalno svakog dana", kaže Rivs.

Njihov odnos odavno je prevazišao strogo profesionalne okvire na parketu. Toliko da slovenački mađioničar ne ustručava da traži savete od saigrača, ali ne za košarkašku loptu.

"Stalno mi šalje videosnimke svog zamaha u golfu i pita me šta treba da popravi da bi bio bolji. Ja mu uvek odgovorim isto – čoveče, ja ti nisam trener".

Rivs je njihovo prijateljstvo ranije opisao rečima da se ponašaju kao "najbolji drugari od deset godina", dok je Dončić istakao da se njihovo razumevanje na terenu razvilo potpuno prirodno. Lejkersi se nadaju da će se prijeteljstvo brzo pretočiti u ozbiljnu borbu za prsten. Bez Kralja, ali sa nekim novim klincima.