Ćabi, zašto Čelsi, a ne Liverpul? Stvar je u tajmingu… Ako omogućimo Palmeru da zablista – uspećemo

Na to je trebalo da bude spreman, jer sa Liverpulom je uzeo Ligu šampiona, dug niz godina igrao je na Enfildu, dok ga za Čelsi ništa nije vezivalo. Ali, odlučio se da trenersku karijeru, posle neuspeha sa Real Madridom, nastavi da gradi na Stamford Bridžu.

Nije mu prvi radni dan u kancelariji, već je popunio fioke i izašao na teren da radi sa igračima, ali danas je Ćabi Alonso morao prvi put da stane pred novinare kao glavni i odgovorni u svlačionici Čelsija. I, sasvim očekivano, prvo pitanje je glasilo: zašto londonski klub, a ne Liverpul?

Bio je koncizan.

„Pa, stvar je u tajmingu“, rekao je Ćabi Alonso i nastavio:

„Danas sam ovde, ovo mi je prvi dan na Stamford Bridžu, i razgovaram sa vama. Radujem se ovom izazovu, velikom izazovu, a Čelsi je jedan od najvećih klubova. Radujem se postizanju uspeha ovde“. Nije bio u kontaktu sa Liverpulom pre no što je preuzeo Čelsi. Provejavalo je da bi Redsi, ipak, mogli da zadrže Arnea Slota, ali su na koncu presekli. Otpustili su holandskog stručnjaka koji im je godinu dana ranije doneo titulu i odabrali su Andonija Iraolu, prijatelja Ćabija Alonsa. Odrasli su zajedno u San Sebastijanu, imaju i istog zastupnika… Biće to zanimljivi dueli, ona prvi će obojici biti posebna.

Naravno, ako ga dočekaju. BlueCo je trenere menjao kao donji veš, imao ih je šest (nisu uračunati privremeni) u poslednje četiri godine. Enco Mareska i Lijam Rosenior su nosili titulu glavnog trenera, dok će se Ćabi Alonso voditi kao menadžer. Izvukao se da objasni da li mu je to važno za autoritet…

„Ono što mi se sviđa jeste što radimo zajedno i da smo svi deo odluka koje donosimo, svi se osećamo odgovornim za njih. Krajnji cilj je jasan, i za mene, to je način na koji stvari treba da funkcionišu. Uvereni smo da radimo prave stvari na pravi način. Potencijal je tu. Mislim da već postoje snažna baza i dobar tim“. Ipak, nagoveštava da su mu pojačanja potrebna.

„Moramo da pojačamo tim na pravi način i da donesemo dobre odluke. Imam osećaj da smo usklađeni sa sportskim direktorima. Naposletku želim da izgradimo pravi sastav, a mi smo trenutno u fazi izgradnje“.