Srbiji nije mogao ništa, onda je protiv Poljske oborio tri rekorda (VIDEO)

Juzenas je oborio rekord Vlade Ilievskog iz Severne Makedonije koji je ubacio 45 poena 2000. godine baš Litvancima. Što se tiče konkretno litvanskog rekorda, Juzenas je na prvom mestu prestigao Mantasa Rubstavičijusa koji je 2022. dao 38 poena.

Šutirao je 18 od 26 iz igre, 7/13 za tri poena i bio je nepogrešiv sa linije penala - 3/3. Rekord je oborio sa dve trojke u poslednja dva minuta, a onda izašao iz igre uz ovacije saigrača i publike.

Nije to kraj, jer je Juzenas pored 46 poena imao i 12 skokova, pet asistencija i jednu ukradenu loptu za ukupan indeks od 55. I po tome je prvi u istoriji, a oborio je rekord Ukrajinca Serhija Liščuka koji je imao PIR 49 protiv Turske 2002. godine,

Posle meča Juzenas je govorio za Fibu.

"Neverovatno mi je da imam najviše poena i najveći indeks u istoriji. Ponosan sam na sebe, ali i na tim zbog ove povede. Radio sam naporno poslednjih par meseci i stvarno se osećam ispunjeno".

Litvanac nije bio toliko zapažen na prva dva meča. Protiv Srbije je dao 13 poena i nije bio faktor u igri Litvanije koju je Srbija razbila sa 79:57.

"Mučio sam se na prva dva meča. Roditelji su mi rekli samo da veruje u sebe i da će sve krenuti na bolje. I jeste. Zahvalan sam i Bogu na prilici da igram košarku. Nemam šta više da kažem", istakao je Juzenas.