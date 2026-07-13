Gde god Luka poželi da budem na terenu, ja ću tamo biti

Iskusni centar je svestan da će mu život na terenu pored Dončića i Rivsa biti lak. Očekuje da će mu njihova lucidnost i pažnja koju privlače doneti pregršt zicera.

"Njih dvojica neverovatno skupljaju odbranu, imaju tu 'gravitaciju'. Luka je jedan od najboljih asistenata u ligi i može da mi iskreira mali milion šansi u piku. Što se mene tiče, doneću čvrstinu timu, tu neku fizičku igru i ofanzivni skok. Znam da ću, ako im napravim dobre blokove, dobiti gomilu lakih polaganja i zakucavanja. Jedva čekam to".

Godine provedene uz Stefa Karija naučile su ga kako da funkcioniše pored superstara na kojeg se uvek fokusira cela protivnička odbrana.

"Momci poput Stefa i Luke se susreću sa najrazličitijim vrstama odbrane. Kao visoki igrač u pik en rolu moraš da budeš spreman na sva ta čitanja igre. Znam da smo Luku prošle godine, kada smo igrali protiv Dalasa, uvek udvajali. Sada ću raditi sve što je potrebno da mu olakšam posao".

Ipak, hemija se ne gradi preko noći.

"Svaki bek je drugačiji i ima svoje male navike. Moj posao je da pitam Luku šta tačno želi od mene. Da li da se rolam do koša, da iskačem na šut, otvaram se kratko... Gde god on poželi da budem na terenu, ja ću tamo i biti".

Zanimljivo, centar Lejkersa još uvek nije stigao da se čuje sa novim saigračima jer je nedavno stao na ludi kamen. Priznaje da mu nije bilo svejedno dok je planirao svadbu, a nije znao čiji će dres nositi naredne sezone.

"Pred samo venčanje još uvek nisam imao posao, bilo je prilično stresno. Ali, kada se otvorila priča sa Lejkersima i kada sam potpisao ugovor, pao mi je ogroman teret sa leđa", zaključio je Luni.