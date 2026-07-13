Bomba sa Karaburme: OFK Beograd doveo nećaka Paola Gerera

Vreme čitanja: 2min | pon. 13.07.26. | 21:17
Serhio Penja, nekadašnji igrač Malmea, sutra će sleteti u Beograd i potpisati ugovor sa Romantičarima
Prometno je na Omladinskom stadionu ovog leta. Kako i da ne bude kad je sportski direktor Andrej Mrkela najavio da će plasman u Evropu biti cilj za predstojeću sezonu. U tu svrhu, čelnici kluba sa Stare Karaburme rešili su da aktiviraju bombu pred sam početak nove sezone u Mozzart Bet Superligi. Novi član Romantičara postaće reprezentativac Perua - Serhio Penja, saznaje Mozzart Sport.
Momak koji igra na poziciji ofanzivnog veznog do skora je bio član turskog drugoligaša Sakarije, a na Staru Karaburmu stiže kao slobodan igrač. Penja je u igračkoj karijeri najdublji trag ostavio u holandskom Emenu sa kojim je igrao Erediviziju. Dobre partije u tom klubu donele su mu transfer u Malme vredan 1.000.000 evra što je u tom trenutku bio klupski rekord .
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Ono što je zanimljivo, Penja je nećak Hozea Paola Gerera, legendarnog reprezentativca Perua, a pre njega, plavo-beli dres nosio je Gleofilo Flajter koji je u rodbinskim odnosima sa Džimijem Hlojdom Haselbajnkom. Izgleda da klub sa Karaburme ima tu sreću da dovodi momke koji su u srodstvu sa poznatim fudbalskim imenima.
Od 2017. godine, Serhio je standardni reprezentativac Perua. Do sada je odigrao 51 utakmicu i postigao četiri gola. Bio je na spisku od 24 igrača za Svetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji, međutim, u poslednji čas je ispao sa istog kako bi se napravio prostor za povratak Gerera. Penja je kasnije pričao da mu je to bio jedan od najtežih dana u karijeri.
Prve korake napravio je u Alijanci iz Lime, a kasnije je pored Emena i Malmea igrao za Granadu, Tondelu, PAOK i Sakariju. Ukoliko sve bude u redu, Romantičari bi mogli da dobiju veliko pojačanje. U toku današnjeg dana, Romantičari su predstavili napadača Emanuela Egeoluohu. Pored njega, OFK Beograd je iz Crvene zvezde doveo Vuka Draškića, Đorđa Rankovića, Leona Ivanovića i Aleksu Vasilića. Kao najzvučnije pojačanje predatavljen je doskorašnji član gibraltarskog Linkolna Tidžej De Bar.