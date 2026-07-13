Bomba sa Karaburme: OFK Beograd doveo nećaka Paola Gerera

Ono što je zanimljivo, Penja je nećak Hozea Paola Gerera, legendarnog reprezentativca Perua, a pre njega, plavo-beli dres nosio je Gleofilo Flajter koji je u rodbinskim odnosima sa Džimijem Hlojdom Haselbajnkom. Izgleda da klub sa Karaburme ima tu sreću da dovodi momke koji su u srodstvu sa poznatim fudbalskim imenima.

Od 2017. godine, Serhio je standardni reprezentativac Perua. Do sada je odigrao 51 utakmicu i postigao četiri gola. Bio je na spisku od 24 igrača za Svetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji, međutim, u poslednji čas je ispao sa istog kako bi se napravio prostor za povratak Gerera. Penja je kasnije pričao da mu je to bio jedan od najtežih dana u karijeri.

Prve korake napravio je u Alijanci iz Lime, a kasnije je pored Emena i Malmea igrao za Granadu, Tondelu, PAOK i Sakariju. Ukoliko sve bude u redu, Romantičari bi mogli da dobiju veliko pojačanje. U toku današnjeg dana, Romantičari su predstavili napadača Emanuela Egeoluohu. Pored njega, OFK Beograd je iz Crvene zvezde doveo Vuka Draškića, Đorđa Rankovića, Leona Ivanovića i Aleksu Vasilića. Kao najzvučnije pojačanje predatavljen je doskorašnji član gibraltarskog Linkolna Tidžej De Bar.