Fluminense u paklu Mendoze, Independijente Rivadavija pred ostvarenjem sna

Za Independijente Rivadaviju ovo je možda i najveći trenutak u klupskoj istoriji, iako je južnoamerički fudbal ovde godinama bio daleko iza horizonta. Kontinentalna scena, međutim, nosi svoju težinu, a plasman u četvrtfinale Libertadoresa predstavljao bi ogroman podvig za klub koji je u ovo takmičenje ušao sa ambicijom tek da se nadmeće, a sada stoji na pragu elite kontinenta.

23.55: (2,55) Independijente (3,00) Fluminense (3,05)

U međuvremenu, „Lepra“ je u prvenstvu odmorila deo standardne postave, ali je na gostovanju Belgranu poražena 2:0 u petom kolu Klausure. Taj rezultat, međutim, nije poremetio njenu ukupnu sliku. Independijente i dalje drži vrh godišnje tabele sa 41 bodom. Sve je, dakle, podređeno večerašnjoj utakmici i mogućnosti da se napravi iskorak koji bi dugo odjekivao u Mendozi. Posebnu pažnju privlači Maksimiliano Salas. Napadač koji je na pozajmici iz Rivera ostavio dobar utisak u prvom meču u Brazilu, ponovo bi trebalo da predvodi napad domaćina. Njegova energija, kretanje i sposobnost da napravi razliku mogli bi da budu jedan od ključeva utakmice u kojoj će svaki detalj imati težinu.

Fluminense, s druge strane, u Mendozu stiže sa novim trenerom. Posle remija bez golova u prvom susretu, Luis Zubeldia je napustio klupu, a nasledio ga je Antonio Augusto Ribeiro, poznatije kao Markao. Promena je odmah dobila savršen uvod, Fluminense je za vikend savladao Palmeiras 3:2 i u dobrom raspoloženju ulazi u odlučujućih 90 minuta osminefinala Libertadoresa. Ipak, ono što je važilo u Rio de Žaneiru sada više ne mora da znači ništa. Fluminense mora da preživi atmosferu gostujućeg stadiona i pronađe način da slomi domaćina pred njegovim navijačima.

Alfredo Berti ne bi trebalo da pravi velike eksperimente u utakmici koja za Independiente Rivadaviju nosi istorijsku težinu. „Lepra“ će se osloniti na postavu koja bi trebalo da donese ravnotežu između čvrstine i napadačke energije. Argentinski sastav trebalo bi da izgleda ovako: Nikolas Bolsato na golu, Ezekel Bonifakio, Ivan Viljalba, Leonard Kosta, Šejko Studer i Huan Manuel Elordi u poslednjoj liniji, Matias Fernandez, Tomas Botari i Leonel Buka u veznom redu, dok će Aleks Arse i Maksimiliano Salas biti najistureniji.

Na drugoj strani, Markao je posle trijumfa nad Palmeirasom dobio razlog za optimizam, ali ga u Mendozi čeka potpuno drugačiji test. Fluminense nema luksuz da čeka i kalkuliše posle 0:0 u prvom susretu, pobeda mu je jedini put do plasmana bez lutrije sa bele tačke. Iskusni Fabio čuvaće mrežu, ispred njega bi trebalo da budu Guga, Ignasio da Silva, Tiago Silva i Giljerme Arana, dok sredinu terena čine Erkules, Mateus Martineli i Nonato. Najveća kreativna i napadačka odgovornost biće na Hulku, Rodrigu Kastilju i Džefersonu Soteldu.

Jedan meč, 90 minuta i karta za četvrtfinale. Posle remija bez golova u Riju, Mendoza je pozornica na kojoj će se odlučiti ko nastavlja svoj put kroz Libertadores, a ko će morati da se oprosti od velikog sna. Za Independiente Rivadaviju, međutim, ulog je nešto veći od samog prolaska dalje. Ovo je prilika da klub iz Mendoze ispiše stranicu koju njegovi navijači dugo neće zaboraviti.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ



🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

KOPA LIBERTADORES, PLEJ-OF (REVANŠ)

Utorak

23.55: (2,55) Independijente (3,00) Fluminense (3,05) - prvi meč 0:0

Sreda

02.30: (3,00) Deportivo Tolima (3,05) Independijente del Valje (2,55)

02.30: (3,05) Universidad Katolika (3,10) Estudijantes (2,50) - 1:1

23.55: (2,40) Kokimbo Unido (3,10) Platense (3,20) - 1:1

23.55: (4,70) Sero Portenjo (3,50) Palmeiras (1,80) - 1:1

Četvrtak

02.30: (1,65) Flamengo (3,70) Kruzeiro (5,60) - 1:1

23.55: (1,60) LDU Kito (3,70) Mirasol (6,25) - 1:1

Petak

02.30: (2,00) Korintijans (3,20) Rosario Sentral (4,20) - 0:0

*** kvote su podložne promenama