Najava dana (subota, 3. oktobar): Šetamo od Lige nacija do ABA lige u Subotici

HRVATSKA – ENGLESKA, 18.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Iako su oba tima poražena od Španije, Englezi imaju tradiciju na svojoj strani jer od Kockastih nisu izgubili u regularnom toku još od 2007. godine. Sa druge strane, zlatna era Hrvatske je prošla, pa ekipa Slaven Bilića predvođena povratnikom Lukom Modrićem i Martinom Baturinom traži iznenađenje protiv moćnog domaćina.

MAKEDONIJA – ŠKOTSKA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Severna Makedonija dočekuje Škotsku u Skoplju u okviru trećeg kola B divizije Lige nacija, u meču gde obe ekipe traže prve bodove i prekid loših serija. Makedonci pod vodstvom Goceta Sedloskog nemaju nijedan bod i već pet utakmica nisu postigli gol. Slične probleme imaju i Škoti, čiji selektor Sebastijen Pokonjoli i dalje čeka prvu pobedu, dok ekipa ne zna za pogodak jako dugo. Zbog slabe efikasnosti oba tima, na Nacionalnoj areni „Toše Proeski” očekuje se tvrd i oprezan fudbal.

ŠVAJCARSKA – SLOVENIJA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Švajcarska dočekuje Sloveniju u Lucernu u derbiju za prvo mesto grupe B1 Lige nacija. Domaći tim ima maksimalnih šest bodova, gol-razliku 6:0 i raspoloženog Zekija Amdounija u napadu. Slovenci zaostaju samo dva boda, ali u ovaj težak meč ulaze znatno oslabljeni jer je prva zvezda tima Benjamin Šeško povređen. Iako odbrana predvođena Janom Oblakom još nije primila gol, kompletna i razigrana Švajcarska važi za jasnog favorita pred svojim navijačima.

FINSKA – ALBANIJA, 15.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Finska dočekuje Albaniju u Helsinkiju u direktnom okršaju za prvo mesto grupe C1 Lige nacija. Albanci su lideri sa maksimalnih šest bodova, ali u ovaj meč ulaze oslabljeni zbog povrede važnog veziste Ćazima Laćija. Finci zaostaju dva boda, nemaju poraz u prva dva kola, a domaći teren i bolja tradicija daju im ulogu blagog favorita u utakmici u kojoj će odlučivati čvrste odbrane.

BELORUSIJA – SAN MARINO, 18.00

(Fudbal, Liga nacija)

Igra se na neutralnom terenu u Budimpešti. Obe ekipe su bez pobede u grupi. Nominalni domaćin ima jedan bod, dok je autsajder San Marino na dnu sa dva poraza. Belorusi su apsolutni favoriti i traže nastavak tradicije, budući da su dobili oba prethodna međusobna duela bez primljenog gola.

ESTONIJA – LUKSEMBURG. 18.00

(Fudbal, Liga nacija)

Domaća selekcija sa sopstvenog stadiona inicira potragu za premijernim trijumfom, dok gostujući sastav namerava da kompenzuje prethodne takmičarske neuspehe. S obzirom na to da je ovo istorijski premijerni zvanični susret ovih reprezentacija, akcenat je na opreznosti i taktičkoj disciplini obe ekipe. Napominjemo da je Luksemburg uzeo tri boda Bugarskoj, a Estonija po bod i njima i Islandu.

ISLAND – BUGARSKA, 18.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Domaćin je u odličnoj formi i drži prvo mesto u grupi nakon ubedljive pobede nad Luksemburgom (3:0). Sa druge strane, Bugari su u očajnom stanju i potpunom rasulu – uzeli su samo jedan bod, izgubili od Luksemburga i već su promenili selektora. Island je zbog toga ogroman favorit na svom terenu. Jasno je ko će se ovde braniti sa svih 11 igrača.

ALMERIJA – BURGOS, 16.15 MOZZART RELAX

(Fudbal, Španija 2)

Almerija dočekuje Burgos u derbiju osmog kola španske Segunde, u direktnom okršaju timova iz samog vrha tabele. Domaćin je u fantastičnoj formi sa četiri uzastopne pobede, igra izuzetno efikasno na svom terenu. Sa druge strane, Burgos zaostaje samo jedan bod, nema poraz na poslednjih pet utakmica i uzda se u čvrstu odbranu.

SPARTAK SUBOTICA – BOSNA, 19.00

(Košarka, ABA liga)

Spartak iz Subotice u svojoj hali „Dudova šuma“ otvara novu sezonu regionalnog takmičenja utakmicom protiv sarajevske Bosne. Zbog odlaganja prve runde, prvenstvo specifično startuje mečevima drugog kola, pa domaći sastav želi da iskoristi prednost domaćeg terena i osveti se gostima za prošlogodišnji poraz u Subotici. Iako Bosna stiže u potpuno novom sastavu, izabranici Vladimira Jovanovića važe za favorite, a košarkaški spektakl otvoriće i svečano podizanje šampionske zastave za titulu prvaka Srbije.