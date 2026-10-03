LUDI TIKET (-), nedelja, 1.119.151 dinara: Da su omladinci bili precizniji...

Na tiketu je inače imao i jedan par na kome je bio aktivan Mozzart Relax. Na meču Slovenije i Holandije, takođe za igrače do 21 godine, igrač je tipovao na 4+, a kako su pala tri gola do 40. minuta, taj par je mogao odmah da zaokruži. Iako je na kraju taj tip svakako prošao jer je meč završen rezultatom 4:2, naš igrač mogao je da se opusti već posle 28. minuta fudbala.

Ipak, na kraju je ostao kratkih rukava zbog Austijanaca i Danaca. Zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ nije ostao potpuno praznih šaka. Isplaćena mu je deset puta veća vrednost od uplaćene, iliti 5.000 dinara.

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MOZZART RELAX

U svetu betinga čuda se dešavaju, ali ne tako često kao u Mozzartu, gde je prolaz lakši nego bilo gde u svetu, jer ono što vam nudi RELAX opcija, to je jedinstven primer dobre prakse koja od načelno gubitnog pravi dobitni tiket. Uz MR opcije, vaši tipovi mogu postati dobitni pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Recimo, ukoliko vaš tim povede sa dva gola razlike, tip na konačan ishod je prolazan bez obzira na krajnji ishod meča! Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj listić. Spasite svoje tikete na vreme i uživajte u igri uz Mozzart.