LUDI TIKET, subota, 182.160 dinara: Kad je golova, biće i para

Sjajan tiket odigran je na Vidikovcu. I evidentno je reč o odličnom poznavaocu fudbala. Naš igrač pretežno je tipovao je isključivo na broj golova i očigledno je znao šta radi.

Svi parovi su prošli rutinski. Igrač je tipovao i na prijateljske utakmice, Ligu nacija, Egipćane... sve je pokrio, potvrdio znanje i to znanje debelo naplatio, pošto je na uplatu od 300 dinara zaradio čak 182.160 dinara. Nije loše...