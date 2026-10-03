LUDI TIKET, subota, 182.160 dinara: Kad je golova, biće i para
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Vreme čitanja: 1min | sub. 03.10.26. | 08:00
Tiket prošao kranje rutinski
Sjajan tiket odigran je na Vidikovcu. I evidentno je reč o odličnom poznavaocu fudbala. Naš igrač pretežno je tipovao je isključivo na broj golova i očigledno je znao šta radi.
Svi parovi su prošli rutinski. Igrač je tipovao i na prijateljske utakmice, Ligu nacija, Egipćane... sve je pokrio, potvrdio znanje i to znanje debelo naplatio, pošto je na uplatu od 300 dinara zaradio čak 182.160 dinara. Nije loše...
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