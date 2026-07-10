Foto-finiš nekadašnjih saigrača iz PSŽ-a: Opet Embape ispred Mesija
Vreme čitanja: 2min | pet. 10.07.26. | 12:39
Francuz sada favorit za Zlatnu loptu i kopačku Svetskog prvenstva
Blista Lionel Mesi “preko bare”, ali ne zaostaje ni Kilijan Embape. Iz utakmice u utakmicu, dvojica superstarova, nekadašnjih saigrača iz Pari Sen Žermena, smenjuju se na čelu liste favorita za Zlatnu loptu i kopačku Svetskog prvenstva.
Obojica su trenutno na koti od osam golova, s tim da Mesi nije odigrao još četvrtfinalni meč u kome će Argentina da odmeri snage sa Švajcarskom. Pošto as Reala ima još sigurno dve utakmice do kraja Mundijala, izbio je na čelo. Bukmejkeri Mozzarta su stavili kvotu 2,00 da će Embape da bude najefikasniji igrač Mundijala. Na asa Gaučosa je 2,50.
Izabrane vesti
21.00: (1,67) Španija (4,00) Belgija (5,60)
Šanse da osvoje Zlatnu kopačku imaju i Erling Haland sa sedam golova (8,50) i Hari Kejn sa šest (9,50).
KVOTE ZA PRVOG STRELCA MUNDIJALA
Prednost Kilijana Embapea u odnosu na Lionela Mesija u trci za Zlatnu loptu Svetskog prvenstva je povećana posle fantastične partije, gola i asistencije, u meču sa Marokom u četvrtfinalu (2:0). Kvota u Mozzartu da će Francuz da bude najbolji igrač šampionata je 2,25, dok je na Mesija 3,00. Osim Erlinga Halanda i Harija Kejna, šansu da se dokopaju ove laskave nagrade imaju još i Majkl Olise i Džud Belingem sa po 11,0. Iako nije blistao u dosadašnjem toku Svetskog prvenstva, Lamin Jamal se i dalje solidno kotiran u ovoj kategoriji. Ukoliko as Barselone zablista u nastavku, kvota u Mozzartu je 20,0.
KVOTE U MOZZARTU ZA NAJBOLJEG FUDBALERA MUNDIJALA
Majk Menjan je prestigao Unaja Simona u trci za Zlatnu rukavicu Mundijala. Na Francuza je kvota u Mozzartu 3,00, dok je na nesavladivog čuvara mreže Atletik Bilbaa – 3,50. Pre četiri godine je Argentinac Emilijano Martinez bio najbolji golman šampionata. Sada je na čuvara mreže Aston Vile kvota 6,00 da će da odbrani ovu laskavu titulu.
KVOTE U MOZZARTU ZA NAJBOLJEG GOLMANA SVETSKOG PRVENSTVA
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SVETSKO PRVENSTVO - ČETVRTFINALE
Četvrtak
Francuska - Maroko 2:0 (0:0)
/Embape 60, Dembele 66/
Petak
21.00: (1,67) Španija (4,00) Belgija (5,60)
Subota
23.00: (4,00) Norveška (3,70) Engleska (1,90)
Nedelja
03.00: (1,75) Argentina (3,50) Švajcarska (5,50)
***kvote su podložne promenama