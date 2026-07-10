Foto-finiš nekadašnjih saigrača iz PSŽ-a: Opet Embape ispred Mesija

Blista Lionel Mesi “preko bare”, ali ne zaostaje ni Kilijan Embape. Iz utakmice u utakmicu, dvojica superstarova, nekadašnjih saigrača iz Pari Sen Žermena, smenjuju se na čelu liste favorita za Zlatnu loptu i kopačku Svetskog prvenstva.

Obojica su trenutno na koti od osam golova, s tim da Mesi nije odigrao još četvrtfinalni meč u kome će Argentina da odmeri snage sa Švajcarskom. Pošto as Reala ima još sigurno dve utakmice do kraja Mundijala, izbio je na čelo. Bukmejkeri Mozzarta su stavili kvotu 2,00 da će Embape da bude najefikasniji igrač Mundijala. Na asa Gaučosa je 2,50.