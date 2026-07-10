Radi "seoska" skauting mašina: Hrvatski biser, pa belgijski top talenat

Reč je o tinejdžeru čije brojke iz minule sezone ne oslikavaju u potpunosti raskošan talenat i potencijal koje u sebi krije 192 centimetra visoki mladić. Na 46 nastupa u svim takmičenjima isporučio je tri gola i pet asistencija, ali ne treba zaboraviti da je reč o momku koji će tek za desetak dana postati punoletan.

De Kat je ne želevši da produži ugovor sa Anderletom donekle primorao upravu Ljubičastih da reaguje i pusti ga možda i za manje novca od planiranog. A izbor kluba pokazuje i ozbiljno strpljenje tinejdžera, odnosno promućurnost ljudi koji brinu o njegovoj karijeri. Jer, otišao je na jedan od boljih poligona za razvoj.

Taj poligon pre četiri dana izabrao je i supertalentovani hrvatski špic Jakov Dedić, a Hofenhajmov drugi tim je za 16-godišnjaka platio Osijeku 850.000 evra. Razlika između De Kata i Dedića jeste u činjenici da je Hrvatu tek 16 godina i da u nogama ima svega 26 minuta seniorskog fudbala.

Ne zaboravimo da je klub iz Zinshajma (tu se nalazi stadion, dok je Hofenhajm selo od oko 3.000 žitelja), mesta od nekih 35.000 stanovnika, ali da ova varošica nije odbojna mladim talentima, već ima magnetnu privlačnost. A ona nije nastala tek tako, već dugogodišnjim radom i referencama poput Davida Rauma, Kristofa Baumgartnera, Amadua Onane, Žoržinja Rutera i Maksimilijana Bajera, fudbalera koji su u mladim danima dolazili za simbolična obeštećenja iz malih klubova, a onda prodavani za desetine miliona evra.

Podsetimo, Hofenhajm je proletos dogovorio dolazak velikog talenta iz Štutgarta, momka srpskih korena Mirze Ćatovića, ali je transfer propao kada su Švabe želele u ugovor da ubace povratnu klauzulu i fiksnu cenu po kojom bi mogle da vrate vezistu u budućnosti.