Frozinone? To melje i ne staje (VIDEO)
Vreme čitanja: 12min | čet. 29.10.26. | 21:22
Čudesno kako igra tim koji je letos angažovao čak 16 novih igrača
Frozinone igra 'kao da sutra ne postoji'. Italijanska senzacija polako ali sigurno postale i evropska. Nakon što je do vrha napunila mrežu Sasuola (4:2) i Atalante (4:4), četa Masimilijana Alvinija izbrojala je pet komada Lečeu - 5:1.
Novajlija u ligi tako posle (skoro) četvrtine odigranih mečeva u Seriji A zauzima šestu poziciju i ozbiljno najavljuje borbu za izlazak u Evropu. Ko je ovome mogao da se nada? Pa verovatno niko, verovatno ni ljudi iz samog kluba, koji je letos ozbiljno renovirao ekipu i angažovao čak 16 pojačanja.
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Ta vrsta megalomanije na tržištu uglavnom se neslavno završi - mogli bismo da nabrojimo na desetine primera samo sa Apenina - međutim očito je da su ljudi iz ovoga malog kluba tačno znali šta rade. Istina, lepo su i uložili, u pitanju je najjači prelazni rok u istoriji Kanarinaca (potrošen 31.000.000 evra samo na obeštećenja), no sada sve to ide u drugi plan. Alvini je posložio kockice, ekipa beleži rezultate iznad svih očekivanja i što je možda još važnije - blista. Oduševljava pristupom, atraktivnošću, hrabrošću da se 'potuče' i sa mnogo moćnijima.
Ovo je četvrti uzastopni trijumf Frozinonea kod kuće. S ova tri boda izjednačen je najbolji učinak nekog novajlije / povratnika u elitni rang nakon devet kola - 17 bodova osvojio je i Juventus u sezoni 2007/08.
Alvinijevi momci demontrirali su još jednom visok nivo igre, gazili od početka do kraja i zasluženo se na kraju radovali ubedljivoj pobedi. Ono što iskusnog stručnjaka može posebno da raduje jesu prvi golovi u sezoni Danijela Birlidže i Matea Čikele. Rumun je ušao u 70. minutu (zamenio prvog strelca lige Antonija Rajmonda - takođe se upisao večeras), a mrežu gostiju tresao u 72. i 94.
Mlađanom Mateu Čikeli ovo je bio čak debitantski pogodak u Seriji A...
Leče nije imao mnogo prostora za otpor. Nadigran je u svakom smislu, čemu je u dobroj meri doprinela i poduža lista izostanaka.
Srpski reprezentativac Aleksa Terzić posle dobrog izdanja u Bergamu proteklog vikenda, kada je ušao u drugom poluvremenu i postigao gol, sada je po prvi put dobio šansu da bude starter. Odigrao je još jedan dobar meč.
Vredi skrenuti pažnju na izuzetno izdanje Gruzina Giorgija Kvernadzea, koji je pripremio treći i peti pogodak, došavši tako do učinka ukupnog učinka ove sezone od po pet golova i asistencija. Obratite pažnju na akciju kod tog trećeg pogotka, kada su Kvernadze i Rajmondo sami sve odradili. Ovaj drugi pošto je odigrao pas doslovno 'ispao iz kadra', a onda se pojavio iz drugog plana i idealan pas pospremio u mrežu.
S večerašnjih pet komada Frozinone je izbio na treće mesto najefikasnijih timova lige?!
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SERIJA A, 9. KOLO
Utorak
Sasuolo - Lacio 2:6 (2:4)
/Torsdvet 7, Espozito 43 - Tejlor 2, Isaksen 13, Musolini 16, Zakanji 45, Noslin 55, 65/
Torino - Komo 1:3 (1:0)
/Adams 24 - Ramon 82, Paz 87, Baturina 90+2/
Roma - Kaljari 4:2 (2:1)
/Luli 15, Pizili 21, Mora 85, Malen 87 - Enzola 10pen, Maldini 81/
Sreda
Milan – Bolonja 2:4 (2:1)
/Sise 14, 27 – Embangula 8, 62, 86, Bartesagi 82/
Venecija – Inter 0:2 (0:0)
/Moreno 79 ag, Adams 82 ag/
Parma – Udineze 0:0
Đenova - Juventus 2:0 (2:0)
/Ezibue 12, Baldanci 28/
Monca - Napoli 1:4 (1:1)
/Varela 43 - Hejlund 10, Politano 48, Marin 62, De Brujne 67/
Četvrtak
Frozinone - Leče 5:1 (2:0)
/Čikela 25, Kalo 45+1pen, Rajmondo 59, Birlidža 72, 90+4 - Monteiro 82/
20.45: (2,25) Fiorentina (3,80) Atalanta (2,90)
***kvote su podložne promenama