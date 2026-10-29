Frozinone? To melje i ne staje (VIDEO)

Ta vrsta megalomanije na tržištu uglavnom se neslavno završi - mogli bismo da nabrojimo na desetine primera samo sa Apenina - međutim očito je da su ljudi iz ovoga malog kluba tačno znali šta rade. Istina, lepo su i uložili, u pitanju je najjači prelazni rok u istoriji Kanarinaca (potrošen 31.000.000 evra samo na obeštećenja), no sada sve to ide u drugi plan. Alvini je posložio kockice, ekipa beleži rezultate iznad svih očekivanja i što je možda još važnije - blista. Oduševljava pristupom, atraktivnošću, hrabrošću da se 'potuče' i sa mnogo moćnijima.

Ovo je četvrti uzastopni trijumf Frozinonea kod kuće. S ova tri boda izjednačen je najbolji učinak nekog novajlije / povratnika u elitni rang nakon devet kola - 17 bodova osvojio je i Juventus u sezoni 2007/08.

Alvinijevi momci demontrirali su još jednom visok nivo igre, gazili od početka do kraja i zasluženo se na kraju radovali ubedljivoj pobedi. Ono što iskusnog stručnjaka može posebno da raduje jesu prvi golovi u sezoni Danijela Birlidže i Matea Čikele. Rumun je ušao u 70. minutu (zamenio prvog strelca lige Antonija Rajmonda - takođe se upisao večeras), a mrežu gostiju tresao u 72. i 94.

Mlađanom Mateu Čikeli ovo je bio čak debitantski pogodak u Seriji A...