Moneke i Džons (©MN Press)
KRAJ: Crvena zvezda - Bajern Minhen 103:73
Najnovije vesti
čet. 29.10.26. | 19:22
Pratite dešavanja iz Beogradske arene uživo na portalu Mozzart Sport
*** Evroliga, 9. kolo ***
CRVENA ZVEZDA – BAJERN MINHEN 103:73
(19:15, 29:16, 31:23, 24:19)
Beogradska arena, Novi Beograd;
Sudije: Medi Difala, Alberto Baena, Maksim Buber.
CRVENA ZVEZDA: Motli 2, Džons 6 (4as), Vajler Beb 2 (9as), Batler 9, Davidovac 5 (4as, 3sk), Karter 14 (4/6 za tri), Dobrić 2, Nvora 14, Koloko 12, Odželej 12, Kremer 10, Moneke 15 (5sk, 5as, 3uk, 29ind).
BAJERN MINHEN: Noris 14 (6sk), Da Silva 4, Vašington 16, Gifaj 7, Fojtman -, Jensen 7, Lučić 12 (4sk), Obst 3, Holac 2, Jokubaitis -, Timan 6 (5sk), Vajli 2.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
----------------------------
Komentari / Podeli vest
KK Crvena zvezdaEvroligaUŽIVO
tagovi
Obaveštavaj me
KK Crvena zvezda
Evroliga
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Tenis
Najava mečeva
petak | 30.10.2026.
subota | 31.10.2026.