Moneke i Džons (©MN Press)
Moneke i Džons (©MN Press)

KRAJ: Crvena zvezda - Bajern Minhen 103:73

čet. 29.10.26. | 19:22

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*** Evroliga, 9. kolo ***

CRVENA ZVEZDA – BAJERN MINHEN 103:73
(19:15, 29:16, 31:23, 24:19)

Beogradska arena, Novi Beograd;

Sudije: Medi Difala, Alberto Baena, Maksim Buber.

CRVENA ZVEZDA: Motli 2, Džons 6 (4as), Vajler Beb 2 (9as), Batler 9, Davidovac 5 (4as, 3sk), Karter 14 (4/6 za tri), Dobrić 2, Nvora 14, Koloko 12, Odželej 12, Kremer 10, Moneke 15 (5sk, 5as, 3uk, 29ind).

BAJERN MINHEN: Noris 14 (6sk), Da Silva 4, Vašington 16, Gifaj 7, Fojtman -, Jensen 7, Lučić 12 (4sk), Obst 3, Holac 2, Jokubaitis -, Timan 6 (5sk), Vajli 2.

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