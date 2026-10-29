Ova Zvezda je zastrašujuća: Deklasiran i Bajern za savršeno duplo kolo

Navarov "iks" faktor bio je Kristijan Koloko koji je meč završio sa 12 poena, dva skoka i čak pet blokada kojima je lomio moral protivnika. Čima Moneke je dao 15 poena, po 14 su ubacili Tajson Karter i Džordan Nvora, 12 je imao i Semi Odželej, dok je na 10 stao David Kremer. Čak šest dvocifrenih, što je zaista impresivno.

Na drugoj strani Dvejn Vašington je imao 16 poena, 14 je delo Majlsa Norisa, dok je sa 12 standardno dobar protiv Crvene zvezde bio Vladimir Lučić.

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Glavni utisak sa početka utakmice je da je Zvezda morala da ima veću prednost posle prve četvrtine. Energija je bila na nivou, meč je odlično otvoren, Koloko je na startu lupio tri rampe, Moneke je odmah vezao pet poena, onda je Koloko je dao trojku za erupciju u Areni. Međutim, Bajern je držao priključak zahvaljujući Lučiću i Norisu koji su nosili igru Bavaraca.

Zvezda se odlepila poenima Kartera i trojkom Kremera, koji je odmah nakon toga i položio na drugi obruč za +8. Morao je Navaro da napravi izmene, pa je na parket kročio Motli i Bajern je odmah uhvatio priključak i bio na samo -4.

Vratio je španski trener Nvoru u igru i rezervna petorka Zvezde pojačana sa njim je odmah bila značajno potentnija u napadu. On je lako dolazio do poena, a povratkom Koloka na parket, u paru sa Vajlerom Bebom crveno-beli su defanzivno pojeli protivnika. Prednost je samo rasla, spektakularni potezi su se nizali, od kojih je najbolji alej-up iz auta za Koloka, i domaći sastav je došao do velikih +15. Igra Bajerna se u potpunosti raspala i da nije bilo trojke Jansena i kucanja Lučića, nemački predstavnik bi bio u mnogo većem zaostatku od -17 sa koliko je otišao na veliki odmor.

*** Evroliga, 9. kolo ***

CRVENA ZVEZDA – BAJERN MINHEN 103:73

(19:15, 29:16, 31:23, 24:19)

Beogradska arena, Novi Beograd;

Sudije: Medi Difala, Alberto Baena, Maksim Buber.

CRVENA ZVEZDA: Motli 2, Džons 6 (4as), Vajler Beb 2 (9as), Batler 9, Davidovac 5 (4as, 3sk), Karter 14 (4/6 za tri), Dobrić 2, Nvora 14, Koloko 12, Odželej 12, Kremer 10, Moneke 15 (5sk, 5as, 3uk, 29ind).

BAJERN MINHEN: Noris 14 (6sk), Da Silva 4, Vašington 16, Gifaj 7, Fojtman -, Jensen 7, Lučić 12 (4sk), Obst 3, Holac 2, Jokubaitis -, Timan 6 (5sk), Vajli 2.

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Ipak, nakon pauze je Zvezda izašla na parket rešena da liši Bajern bilo kakve šanse za povratak i ugasi mu nadu o epskom preokretu. Nvora je trojkom odmah digao prednost na 20 razlike i igrači crveno-belih nisu dozvolili da ona padne ispod te granice. Priključili su se ofanzivno Karter i Batler, koji je imao i jednu asistenciju bez gledanja za Odželeja, a treću deonicu obeležio je Moneke trojkom uz faul Timana. Neverovatno je sa kakvim samopouzdanjem igra Čima i trenutno je bez ironije najbolji šuter u Zvezdi, što potvrđuju i procenti. Za Bajern je uz dosta muke koševe postizao majstor nebitnih poena, Vašington, koji je našao ritam, ali džaba.

Odbrana Zvezde je bila toliko brutalna da je sastav Antona Gavela maltene svaki napad rešavao u poslednjim sekundama i praktično je na sreću uspevao da ubaci neke teške šuteve. Ostatak utakmice je bila puka formalnost, publika je uživala kao protiv Makabija, pobeda se slavila već na sedam minuta pre kraja. Navaro nije dao da padne ritam, zahtevao je ozbiljnost od svojih igrača i dobio ju je. Zvezda je probala profesionalno da privede meč kraju, ali je Navaro onda ubacio Motlija kome su svi skandirali i tražili od njeg akoš, a on im se odužio jednim zakucavanjem za apsolutnu eksploziju u Areni. Zvezda se sada okreće onome što sledi, a to je sedam gostovanja u narednih osam kola.

EVROLIGA - 9. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***

Četvrtak

Crvena zvezda - Bajern Minhen 103:73

/Moneke 15 - Lučić 12/

Makabi Tel Aviv - Pariz (u toku)

Real Madrid - Fenerbahče (u toku)

Petak

17.00: (1.60) Dubai (16.0) Hapoel Tel Aviv (2.65)

18.30: (3.00) Efes (16.0) Panatinaikos (1.50)

19.00: (1.30) Žalgiris (17.0) Partizan Mozzart Bet (4.10)

20.00: (1.50) Asvel (16.0) Baskonija (3.00)

20.15: (1.15) Olimpijakos (20.0) Milano (6.50)

20.30: (1.70) Virtus Bolonja (15.0) Bešiktaš (2.40)

20.30: (1.80) Barselona (15.0) Valensija (2.25)

***kvote su podložne promenama