FS Srbije konačno dobija predsednika, rok za prijavu kandidata 2. oktobar

U praksi to znači sledeće: potencijalni kandidati imaju pravo da dve sedmice pre Skupštine, što je u ovom slučaju 2. oktobar, apliciraju za predsedničko mesto. Odnosno podnesu kandidaturu.

Na Terazijama 35 je trenutno „gusta magla“ kada se govori o potencijalnim rešenjima za novog ili starog predsednika FS Srbije. Nema favorita, nema čak ni spekulacija. Nema naznaka da postoji čovek iza koga jednoglasno stoje svi fudbalski autoriteti u ovoj zemlji.

Izvršni odbor FS Srbije morao je da reaguje, iako je na prvu loptu situacija bila bezazlena. Fudbal u Srbiji bi praktično stao ako se do 31. oktobra ne izabere novo rukovodstvo i novi predsednik. Jer, tog dana u ponoć ističe mandat predsedniku FSS-a, Izvršnom odboru, Disciplinskoj komisiji, Komisiji za žalbe, Komisiji za licenciranje... Odnosno, svim organima, telima i funkcionerima za čije je imenovanje zadužena Skupština. I ne postoji mogućnost da ostane neki „vršilac dužnosti“.

Tada bi na scenu morala da stupi FIFA. Svetska kuća fudbala bi odredila termin vanredne Skupštine, pre toga imenovala i privremene organe saveza. Takođe, morala bi da stanu i takmičenja pod okriljem FSS. Ne bi bilo regulativnih tela, čije odluke bi bile pravosnažne.

Najgori scenario će, čini se, biti izbegnut. Još samo da dobiju kandidata za prvog čoveka FS Srbije. Trenutno tu funkciju obavlja Dragan Džajić, koji je izabran 2023. godine.