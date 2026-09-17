Došlo takvo vreme: Veštačka inteligencija određuje sudije

Prema novom modelu, timovima će biti dodeljivani bodovi na osnovu njihovog plasmana u ligi, dok će sudije dobijati bodove na osnovu prethodnih učinaka, znači konkretno koliko dobro budu delili pravdu. Delegiranja će potom biti vršena uz pomoć veštačke inteligencije, u skladu sa unapred utvrđenim kriterijumima. Na osnovu plasmana iz prošle sezone, četiri ekipe koje su najbolje plasirane dobiće po šest bodova na startu, timovi koji su završili od petog do osmog mesta imaće po pet, ekipe plasirane od devetog do 12. mesta po četiri, dok će timovi koji su bili na 13. i 14. poziciji, kao i novajlije u ligi, biti vrednovani sa po tri boda.

Što se sudijskog ocenjivanja tiče, oni će biti podeljeni u četiri grupe, na osnovu učinka iz prethodne sezone. Sudije iz prve grupe imaće po pet bodova, iz druge po četiri, iz treće po tri, a iz četvrte po dva boda. Ukupno ima 32 arbitra ove sezone. Grupe u kojima se nalaze ekipe i sudije neće ostati iste tokom cele sezone. Posle svakih pet nedelja timovi će biti ponovo razvrstavani na osnovu trenutnog plasmana na tabeli, dok će sudije biti grupisane prema ocenama koje su dobile za svoje nastupe na utakmicama.

Kod delegiranja sudija uzimaće se u obzir zbir bodova dva tima koji se sastaju. Na primer, duel dve ekipe koje imaju po šest bodova biće označen kao utakmica vredna 12 bodova, pa će za taj susret biti određena trojka sudija čiji zbir bodova iznosi najmanje 12. U slučaju da jedan tim ima pet, a drugi tri boda, utakmica će imati vrednost od osam bodova. Međutim, pošto je minimalni zbir bodova za sudijsku trojku određen na 10, za taj meč biće delegirane najmanje tri sudije čiji ukupan broj bodova iznosi 10.

Novim sistemom uvedeno je i ograničenje kada je reč o ponovnom delegiranju. Sudija neće moći da bude određen za utakmicu istog tima pre nego što prođu tri nedelje od njegovog prethodnog meča sa tom ekipom.

Jeste komplikovano, ali bolje od ovoga ne može da se uprosti... Valjda Turci znaju šta rade i da će im ovo barem neke rezultate doneti jer svakako dugo imaju problem sa sudijama u domaćem prvenstvu.