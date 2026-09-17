Žoc, Trinkijeri i Penjaroja oči u oči: Reći ću ono što mi je u srcu, Partizan će uvek biti moj tim
Vreme čitanja: 3min | čet. 17.09.26. | 17:51
"Želim im sve najbolje, tako će biti zauvek", kaže Željko Obradović
(od izveštača Mozzart Sporta iz Atine)
Na parketu velelepne OAKA dvorane u Atini, ispod banera legendi Panatinaikosa među kojima su Željko Obradović i Dejan Bodiroga, održana je velika konferencija za medije gde su pričali svi treneri i kapiteni učesnika novog prestižnog pripremnog turnira "Pavlos Janakopulos". Ove godine, pored Panatinaikosa, učestvuju solunski Paok, osvajač Evrokupa Burg i Partizan Mozzart Bet. Ono što je odmah upalo u oko da su na podijumu u isto vreme bili dva bivša i sadašnji trener Partizana.
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Harizmatični gazda Dimitris Janakopulos delio je Vanju Marinkovića i Đoana Penjaroju sa jedne strene, a Željka Obradovića i Kostasa Slukasa sa druge. Odmah pored bio je i Andrea Trinkijeri…
"Da mi je neko rekao pre šest meseci rekao da ćemo biti deo ovakvog turnira, mislili bi svi da smo se pogubili. Međutim, ovo je znak da idemo u pravom smeru kao klub. Velika je stvar biti deo ovakvog turnira. Veoma sam počastvovan", započeo je trener PAOK-a, Andrea Trinkijeri.
Šta očekuje od Partizan Mozzart Beta?
"Verujem da će tim da napreduje, veoma je talentovan tim, imaju talentovane bekove, iskusne centre, na papiru to izgleda fantastično, ali na kraju krajeva za sve nas je jedini pokazatelj teren", jasan je Italijan.
(1,60) Partizan Mozzart Bet (14,5) PAOK (2,55)
Turnir je najavio i trener Panatinaikosa, Željko Obradović.
"Želim pre svega da se zahvalim Burgu, Partizanu i Paoku što su došli. Uvek sam pričao da mi je Pavlos Janakopulos bio kao drugi otac. Uvek sam isticao koliko mi je pomogao kada sam prvi put bio ovde i proveo 13 godina", kaže Obradović.
Trenutno Panatinaikos ima problema sa povredama, pa kako očekuje da će izgledati njegov tim?
"Sve je pitanje vremena. Mi radimo sa raspoloživim snagama. Videćemo kako ćemo izgledati na početku sezone. Nećemo da plačemo zbog toga. To je to".
Šta očekuje od Partizan Mozzart Beta?
"Iskreno, nisam pratio druge timove zbog problema sa povredama koje smo mi imali. Međutim reći ću ono što mi je u srcu, Partizan je uvek moj klub i uvek im želim sve najbolje. Tako je sada, tako će biti uvek", jasan je Žoc.
Kratko je turnir najavio i Đoan Penjaroja.
"Srećni smo što smo u Atini. Veoma je važno za Partizan da igramo na ovom turniru, jedan od najvećih i najbitnijih turnira u predsezoni. Igramo protiv velikih timova jer je pred nama poslednja nedelja priprema pred ono što nas čeka, a to je početak sezone", kaže trener crno-belih.
Reč je imao i kapiten Partizan Mozzart Beta, Vanja Marinković.
"Velika je čast što smo ovde i što smo deo turnira. Cilj je da vidimo gde smo pred sam početak turnira", rekao je Marinković.
Partizan Mozzart Bet u petak od 16.30 igra protiv PAOK-a, a u zavisnosti od rezultata u subotu će igrati ili protiv Panatinaikosa ili Burga, čiji je meč na programu u petak od 20.15.
Turnir "Pavlos Janakopulos"
Petak
16.30 (1,60) Partizan Mozzart Bet (14,5) PAOK (2,55)
20.15 (1,15) Panatinaikos (20,0) Burg (6,00)