Žoc, Trinkijeri i Penjaroja oči u oči: Reći ću ono što mi je u srcu, Partizan će uvek biti moj tim

Harizmatični gazda Dimitris Janakopulos delio je Vanju Marinkovića i Đoana Penjaroju sa jedne strene, a Željka Obradovića i Kostasa Slukasa sa druge. Odmah pored bio je i Andrea Trinkijeri…

"Da mi je neko rekao pre šest meseci rekao da ćemo biti deo ovakvog turnira, mislili bi svi da smo se pogubili. Međutim, ovo je znak da idemo u pravom smeru kao klub. Velika je stvar biti deo ovakvog turnira. Veoma sam počastvovan", započeo je trener PAOK-a, Andrea Trinkijeri.

Šta očekuje od Partizan Mozzart Beta?

"Verujem da će tim da napreduje, veoma je talentovan tim, imaju talentovane bekove, iskusne centre, na papiru to izgleda fantastično, ali na kraju krajeva za sve nas je jedini pokazatelj teren", jasan je Italijan.

(1,60) Partizan Mozzart Bet (14,5) PAOK (2,55)

Turnir je najavio i trener Panatinaikosa, Željko Obradović.

"Želim pre svega da se zahvalim Burgu, Partizanu i Paoku što su došli. Uvek sam pričao da mi je Pavlos Janakopulos bio kao drugi otac. Uvek sam isticao koliko mi je pomogao kada sam prvi put bio ovde i proveo 13 godina", kaže Obradović.

Trenutno Panatinaikos ima problema sa povredama, pa kako očekuje da će izgledati njegov tim?

"Sve je pitanje vremena. Mi radimo sa raspoloživim snagama. Videćemo kako ćemo izgledati na početku sezone. Nećemo da plačemo zbog toga. To je to".

Šta očekuje od Partizan Mozzart Beta?

"Iskreno, nisam pratio druge timove zbog problema sa povredama koje smo mi imali. Međutim reći ću ono što mi je u srcu, Partizan je uvek moj klub i uvek im želim sve najbolje. Tako je sada, tako će biti uvek", jasan je Žoc.