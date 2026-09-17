Inovativni korneri Trajkovića i novi gol 16-godišnjeg Matanovića za povratak osmeha na Marakani
Vreme čitanja: 3min | čet. 17.09.26. | 17:55
Drugi gol mladog ofanzivnog veziste u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije
Kraj negativnog niza za Grafičar. Posle četiri uzastopna poraza, a pet mečeva bez pobede, filijala Crvene zvezde konačno je došla do daha i sa 3:0 protiv Bora stigla do tri boda zahvaljujući kojima nije više usamljena na začelju Mozzart Bet Prve lige. I dalje su Grafosi na poslednjem mestu, ali u grupi sa još četiri tima koji takođe imaju sedam bodova. Borani su osvojili osam, s tim da im je ova utakmica prekinula pozitivnu seriju od dve pobede i dva remija.
Ne preterano uzbudljiv meč gledali smo na pomoćnom terenu iza južne tribine stadiona Rajko Mitić, ali je bilo zanimljivog sadržaja. Već u 4. minutu tim Nikole Trajkovića izveo je uigranu akciju iz kornera, nalik onima kakve praktikuje Mikel Arteta u Arsenalu. Lopta je stigla do Darka Lazića na drugoj stativi, a on je prosledio do odlično pozicioniranog Stefana Hajdina. Bila je to saradnja dvojice iskusnih bivših igrača Crvene zvezde.
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Sproveli su domaćini u delo još nekoliko različatih zamisli novog trenera prilikom kornera, ali nisu bili jednako efikasni. Ipak, stigli su do drugog gola i to preko 16-godišnjeg Ognjena Matanovića. Precizno je šutirao u kontri na dodavanje Princa Obasija za svoj drugi seniorski pogodak. Prvi je dao Voždovcu sredinom avgusta za pobedu sa 1:0, a današnjom reakcijom u 50. minutu potvrdio je da Crvena zvezda u Grafičaru ima novi biser koji će krupnim koracima korača ka dresu prvog tima.
Konačan rezultat u nadoknadi postavio je 18-godišnji Vasilije Subotić.
Mogla je prva pobeda Grafičara pod vođstvom Nikole Trajkovića da bude i ubedljivija, ali je lep šut Obasija u prvom poluvremenu zaustavila stativa. Svakako je ovih 3:0 najefikasnija partija Ljubičastih od početka sezone.
Gosti iz Bora su ovog popodneva u Beogradu malo toga prikazali, pritom se kući vraćaju sa povređenim defanzivnim vezistom Klemenom Ikenom.
U narednom kolu Mozzart Bet Prve lige, u ponedeljak, Grafičar će pokušati da zadrži pozitivnu atmosferu protiv Metalca u Gornjem Milanovcu, dok će Borani u Vršcu tražiti povratak na željeni kolosek.
MOZZART BET PRVA LIGA - DEVETO KOLO
GRAFIČAR - BOR 1919 3:0 (1:0)
/Hajdin 4, Matanović 50, Subotić 90+2/
Beograd.
Pomoćni teren stadiona Rajko Mitić.
Sudija: Stefan Đokić
GRAFIČAR: Vojvodić, Hajdin (85. Ristovski), Golubović, Furtula (67. Živanović), Vasiljević, Lazić, Matanović (85. Taker), Đorđević (75. Subotić), Lakićević, Anokić (67. Nikolić), Obasi.
BOR 1919: Miladinović, Redžić, Belić, Denić (55. Ikena, 67. Dubačkić), Srbijanac, Antonijević, Marinković (55. Peranović), Varga, Đokanović, Matejević (75. Pavlov), Milićević.
MOZZART BET PRVA LIGA - 9. KOLO
Sreda
Smederevo - Spartak 2:1 (2:0)
/Hadžić 14, 24 – Trajković 71p/
Dubočica - Teleoptik 2:0 (2:0)
/Fara 32, Ivić 43/
Napredak - OFK Vršac 1:2 (0:0)
/Bašić 50 ag - Glavinić 59, 72/
Proleter 023 - TSC 1:1 (1:0)
/Stojanović 1 ag - Nikolić 69/
Voždovac - Jedinstvo 1:0 (1:0)
/Tavares 3/
Borac - Metalac 1:2 (1:0)
/Jevtović 39 - Mijailović 70, Egeoluoha 90+5/
Četvrtak
Grafičar - Bor 3:0 (1:0)
/Hajdin 4, Matanović 50, Subotić 90+2/
18.00: Loznica - Javor