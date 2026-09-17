Inovativni korneri Trajkovića i novi gol 16-godišnjeg Matanovića za povratak osmeha na Marakani

Sproveli su domaćini u delo još nekoliko različatih zamisli novog trenera prilikom kornera, ali nisu bili jednako efikasni. Ipak, stigli su do drugog gola i to preko 16-godišnjeg Ognjena Matanovića. Precizno je šutirao u kontri na dodavanje Princa Obasija za svoj drugi seniorski pogodak. Prvi je dao Voždovcu sredinom avgusta za pobedu sa 1:0, a današnjom reakcijom u 50. minutu potvrdio je da Crvena zvezda u Grafičaru ima novi biser koji će krupnim koracima korača ka dresu prvog tima.

Konačan rezultat u nadoknadi postavio je 18-godišnji Vasilije Subotić.

Mogla je prva pobeda Grafičara pod vođstvom Nikole Trajkovića da bude i ubedljivija, ali je lep šut Obasija u prvom poluvremenu zaustavila stativa. Svakako je ovih 3:0 najefikasnija partija Ljubičastih od početka sezone.

Gosti iz Bora su ovog popodneva u Beogradu malo toga prikazali, pritom se kući vraćaju sa povređenim defanzivnim vezistom Klemenom Ikenom.

U narednom kolu Mozzart Bet Prve lige, u ponedeljak, Grafičar će pokušati da zadrži pozitivnu atmosferu protiv Metalca u Gornjem Milanovcu, dok će Borani u Vršcu tražiti povratak na željeni kolosek.

MOZZART BET PRVA LIGA - DEVETO KOLO

GRAFIČAR - BOR 1919 3:0 (1:0)

/Hajdin 4, Matanović 50, Subotić 90+2/

Beograd.

Pomoćni teren stadiona Rajko Mitić.

Sudija: Stefan Đokić

GRAFIČAR: Vojvodić, Hajdin (85. Ristovski), Golubović, Furtula (67. Živanović), Vasiljević, Lazić, Matanović (85. Taker), Đorđević (75. Subotić), Lakićević, Anokić (67. Nikolić), Obasi.

BOR 1919: Miladinović, Redžić, Belić, Denić (55. Ikena, 67. Dubačkić), Srbijanac, Antonijević, Marinković (55. Peranović), Varga, Đokanović, Matejević (75. Pavlov), Milićević.

MOZZART BET PRVA LIGA - 9. KOLO

Sreda

Smederevo - Spartak 2:1 (2:0)

/Hadžić 14, 24 – Trajković 71p/

Dubočica - Teleoptik 2:0 (2:0)

/Fara 32, Ivić 43/

Napredak - OFK Vršac 1:2 (0:0)

/Bašić 50 ag - Glavinić 59, 72/

Proleter 023 - TSC 1:1 (1:0)

/Stojanović 1 ag - Nikolić 69/

Voždovac - Jedinstvo 1:0 (1:0)

/Tavares 3/

Borac - Metalac 1:2 (1:0)

/Jevtović 39 - Mijailović 70, Egeoluoha 90+5/

Četvrtak

Grafičar - Bor 3:0 (1:0)

/Hajdin 4, Matanović 50, Subotić 90+2/

18.00: Loznica - Javor