Novi šef za Salaha, stari znanac Turske: Nemac vodi Trabzon i na megdan Crvenoj zvezdi

Posebno je istakao upravo nekadašnju zvezdu Liverpula.

"Rad sa igračem njegovog kalibra verovatno je jedna od najboljih stvari koje mogu da se dogode jednom treneru“, poručio je Rajs.

Rajs na klupu dolazi umesto Fatiha Tekea, koji je napustio Trabzon posle eliminacije iz kvalifikacija za Ligu Evrope od Ferencvaroša prošlog meseca. Uprava kluba odlučila je da promeni trenera već na početku sezone i posegnula za stručnjakom koji iza sebe već ima vrlo uspešan period u turskom fudbalu.

Nemac je najveći trag u Turskoj ostavio na klupi Samsuna. Klub koji se nije svrstavao među glavne favorite odveo je do senzacionalnog trećeg mesta u prvenstvu, odmah iza tradicionalnih istanbulskih sila Galatasaraja i Fenerbahčea. Upravo je taj rezultat značajno podigao njegovu reputaciju u Turskoj.

Pre turske avanture Rajs je najveći deo karijere gradio u Nemačkoj. Radio je u Bohumu, klubu u kom je prethodno proveo i značajan deo igračke karijere, a potom je vodio i Šalke. Posle perioda u Nemačkoj preselio se u Tursku i preuzeo Samsun, gde je napravio rezultat koji mu je otvorio vrata novih poslova, da bi potom otišao u Ludogorec.

Bugarski klub je čak priznao da ga je ponuda Trabzona iznenadila. Rajs je, međutim, izrazio želju da prihvati novi izazov. Pred njim neće biti jednostavan posao. Trabzon je posle prvih pet prvenstvenih kola tek na devetom mestu tabele, iako ambicije kluba, posebno posle velikih ulaganja u ekipu, daleko prevazilaze borbu u sredini poretka.

Pored domaćeg prvenstva, Rajsa čeka i evropska scena. Trabzon će igrati ligašku fazu Lige konferencije, a evropski put odvešće ga i u Beograd. Turski predstavnik će 17. decembra, u poslednjem kolu ligaške faze Lige konferencije, gostovati Crvenoj zvezdi na Marakani. Tako će Tomas Rajs, koji je tek preuzeo ekipu, ukoliko ostane na klupi do završnice evropske jeseni predvoditi Salaha i društvo u jednom od najzvučnijih mečeva tog termina.

Do tada će imati dovoljno vremena da ekipu prilagodi svojim zahtevima. A ako je suditi po njegovim prvim rečima, jedan deo plana već je jasan, Salah će imati svu slobodu, dok će Rajs pokušati da od Trabzona napravi organizovaniji i konkurentniji tim, nalik onome što mu je svojevremeno uspelo sa Samsunom.