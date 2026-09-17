Etore Mesina se vratio u NBA
Vreme čitanja: 2min | čet. 17.09.26. | 17:34
Iskusni italijanski stručnjak radiće kao konsultant u Atlanta Hoksima
Posle sedam godina je Etore Mesina krajem juna napustio milansku Olimpiju, gde je bio trener i predsednik košarkaških operacija italijanskog kluba. Pričalo se da bi mogao da bude trener ili glavni za košarkaške operacije u nekom od novih rimskih klubova, ali je on odlučio da se vrati u NBA ligu.
Kako su saopštili Atlanta Hoksi, jedan od najboljih evropskih trenera u istoriji biće tehnički konsultant i savetnik glavnom treneru Kvinu Snajderu. Radiće kao deo stručnog štaba u timu iz Džordžije, što će mu biti treći angažman u najjačoj košarkaškoj ligi sveta.
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Sarađivao je već sa Kvinom Snajder u moskovskom CSKA, kada mu je sadašnji trener Atlanta Hoksa bio pomoćnik u Moskvi tokom sezone 2012/13, pa se znaju i više nego odlično. Trenutno su Hoksi jedna od najuzbudljivijih mladih ekipa u ligi, pojačali su se i ovog leta i to se sada vidi, ne samo igrački, već i u stručnom štabu.
Prethodno u NBA ligi, Mesina je radio kao takođe tehnički konsultant u Los Anđeles Lejkersima u sezoni 2011/12, dok je kod Grega Popoviča bio u stručnom štabu pet sezona, od 2014. do 2019. godine. Posle toga se vratio u Evropu, gde je bio u milanskoj Olimpiji, dok je između vodio i reprezentaciju Italije dve sezone.
Treba napomenuti da je u NBA ligi bio i glavni trener "zvezda u usponu" na Ol star utakmici 2016. godine, a kao glavni trener San Antonio Sparsa nekoliko puta je menjao Grega Popoviča, koji je još tada imao zdravstvenih problema.
Tokom plej-ofa 2018. godine je gotovo celu seriju protiv Golden Stejt Voriorsa bio glavni trener, kada je Popoviču preminula supruga i nije mogao da bude na klupi Sparsa.