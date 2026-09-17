Etore Mesina se vratio u NBA

Sarađivao je već sa Kvinom Snajder u moskovskom CSKA, kada mu je sadašnji trener Atlanta Hoksa bio pomoćnik u Moskvi tokom sezone 2012/13, pa se znaju i više nego odlično. Trenutno su Hoksi jedna od najuzbudljivijih mladih ekipa u ligi, pojačali su se i ovog leta i to se sada vidi, ne samo igrački, već i u stručnom štabu.

Prethodno u NBA ligi, Mesina je radio kao takođe tehnički konsultant u Los Anđeles Lejkersima u sezoni 2011/12, dok je kod Grega Popoviča bio u stručnom štabu pet sezona, od 2014. do 2019. godine. Posle toga se vratio u Evropu, gde je bio u milanskoj Olimpiji, dok je između vodio i reprezentaciju Italije dve sezone.

Treba napomenuti da je u NBA ligi bio i glavni trener "zvezda u usponu" na Ol star utakmici 2016. godine, a kao glavni trener San Antonio Sparsa nekoliko puta je menjao Grega Popoviča, koji je još tada imao zdravstvenih problema.

Tokom plej-ofa 2018. godine je gotovo celu seriju protiv Golden Stejt Voriorsa bio glavni trener, kada je Popoviču preminula supruga i nije mogao da bude na klupi Sparsa.