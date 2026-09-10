Arijan Lakić: Idealan scenario? Da osvojimo sve!

Prvi susret nove ekipe sa navijačima na predstojećem pripremnom turniru biće idealna prilika za hvatanje pravog ritma pred početak takmičarskih mečeva. „Jedva čekam, pre svega, da ih vidimo. Čekali smo više od dva meseca i stvarno je zadovoljstvo ponovo igrati. Jedva čekam da odigramo prvu utakmicu pred našim navijačima, da se zajedno zagrejemo za sezonu i osetimo tu atmosferu. Biće važno i da novi igrači vide kako sve to izgleda, a i nama koji smo već bili tu prijaće da ponovo osetimo tu energiju.“

Kao jedan od igrača koji su već starosedeoci u timu, Lakić naglašava važnost uloge koju on i saigrači iz prethodne sezone imaju u uklapanju novajlija. „Ima nas nekoliko koji smo ostali i već znamo većinu stvari ovde, šta treba, šta ne treba, kako treba da radimo, treniramo i da se ponašamo. Dobro je što imamo tih nekoliko igrača koji su već bili tu, pa novima možemo da pomognemo i objasnimo kako funkcionišu stvari. Oni su se odlično uklopili i mislim da će kroz sezonu sve biti bolje i bolje. Za sada je stvarno super. Momci treniraju, rade, odlični su i van terena, a kada imate tako dobru ekipu van terena, onda to mnogo znači i na terenu.“

U svlačionici vlada sjajna atmosfera, a Lakić ne želi nikoga posebno da izdvaja kada je reč o dobrim vibracijama i šali.

„Svako na svoj način. Dobro je što imamo takve igrače. Ne bih nikoga izdvajao, stvarno su svi super. I stari i novi igrači su šaljivdžije. Samo želim da tako nastavimo, jer mislim da će nam ta ekipa i hemija koju stvaramo mnogo značiti za budućnost.“

Uprkos velikim promenama u sastavu, mlada uzdanica crno-belih ne krije da puca na sam vrh u svim takmičenjima.

„Ja uvek u glavi imam da osvojimo sve što može da se osvoji. To je uvek cilj. Ali, pre svega, želim da i kada ide dobro i kada ide loše ekipa ostane zajedno. Mislim da to mnogo znači svima i navijačima i igračima. I kada se izgubi, navijači su tu, podržavaju nas i kada gubimo i kada pobeđujemo. Kada imate njih uz sebe, a mi kao ekipa ostanemo zajedno i niko ne izdvaja nekoga u smislu: ’On je krivac, on je dobar, on je loš’, nego smo svi zajedno u tome, onda je sve mnogo lakše. Kada se sve to uklopi kako treba, onda je, što se kaže, nebo granica. Ciljevi su tu da se ostvare i to je ono što želim“, zaključio je Lakić.