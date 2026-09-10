BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

PSV – ŠAHTJOR (tip 1, kvota 1,50) – početak 18.45

Čisto gledajući igrački kadar, PSV u ovaj duel ulazi kao izraziti favorit, dodatno pun samopouzdanja nakon ubedljive pobede nad Ajaksom u velikom derbiju (1:3). Ono što posebno upada u oči kod holandskog tima jeste neverovatna efikasnost na njihovim mečevima. Naime, na poslednjih pet utakmica PSV-a redovno su prolazile igre GG i 3+, što jasno pokazuje da igraju otvoren fudbal sa mnogo golova na obe strane.

MANČESTER JUNAJTED – SABAH (tip 1, kvota 1,10) – početak 21.00

Sabah živi svoj fudbalski san, jer će u okviru svog istorijskog debija u glavnoj fazi evropskog takmičenja odmeriti snage i sa velikom Barselonom. Sa druge strane, Mančester junajted je izraziti favorit u ovom meču. Crveni đavoli, međutim, nemaju pravo na kiks – neuspesi protiv Hala i Evertona služe im kao ozbiljna opomena da u utakmicu moraju da uđu potpuno fokusirani. Ne zaboravite da uz ovaj par važe Mozzart RELAX pravila.

BAJERN – BODE GLIMT (tip 1, kvota 1,08) – početak 21.00

Minhenski Bajern je na svom terenu apsolutni favorit, a Alijanc arena važi za neosvojivu tvrđavu u Ligi šampiona gde gosti tradicionalno nemaju šta da traže. Zbog toga norveški Bodø/Glimt stiže u Minhen sa minimalnim, gotovo teoretskim šansama za iznenađenje. Ipak, blagi oprez unosi nedavni prvenstveni kiks izabranika Vensana Kompanija, koji su neočekivano odigrali meč bez golova protiv Šalkea. Ukoliko želite da izbegnete rizik i prognozirate ovaj duel bez tenzije, idealno rešenje je da se oslonite na Mozzart RELAX ponudu za tipovanje.

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PANATINAIKOS – KIFISIJA (tip 1, kvota 1,20) – početak 16.45

I na meču Kupa Grčke, prolaz tipova olakšan je uz Mozzart RELAX, a kada je već reč o ovoj utakmici, tu nema dvoumljenja oko favorita, jer jasno je da je Panatinaikos neuporedivo kvalitetniji sastav od rivala. Na poslednjem meču para u februaru ove godine slavio je sa 3:0. Kifisija je odigrala dva kola šampionata, i osvojila jedan bod, i svakako ne gaji iluzije o nekom velikom čudu pred ovo gostovanje.

RADNIK SURDULICA – CRVENA ZVEZDA (tip 2, kvota 1,25) – početak, 19.00

Crvena zvezda u Surdulici traži nastavak sjajnog niza, gde je nakon trijumfa nad Partizanom (2:1) vezala šest uzastopnih pobeda. Domaći Radnik drži šesto mesto sa 11 bodova, ali njihova gol-razlika (9:10) otkriva ranjivu odbranu koju će Rijerin tim pokušati da probije, iako istorija opominje da je poslednje gostovanje crveno-belih ovom rivalu završeno bez pobednika. Dok pratite ovaj uzbudljivi odloženi meč trećeg kola domaće lige, možete se potpuno prepustiti fudbalskim uzbuđenjima i igrati bez pritiska uz Mozzart RELAX ponudu.

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