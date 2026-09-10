Itan Tompson sa osmehom na licu: Karlik mi najviše pomaže, još nisam pojeo loš obrok u Beogradu

U novoj sredini znatno mu olakšava prisustvo Karlika Džonsa, koga poznaje godinama i koji preuzima ulogu njegovog vodiča kroz Beograd.

„Poznajem ga već nekoliko godina, tako da mi je i pre nego što sam došao ovde davao savete i govorio mi, između ostalog, u kojim restoranima treba da jedem i slične stvari. Ali, cela ekipa me je zaista lepo prihvatila.“

Košarkaški izazov u Evropi ne leži u samim akcijama, već u drugačijem jeziku i terminologiji na terenu.

„Mislim da je samo terminologija drugačija. Kada dođete u novi tim, posebno nakon što ste neko vreme proveli u jednom sistemu, koncept može da bude isti, ali se stvari drugačije nazivaju. Zato sada pokušavam da razumem terminologiju i povežem je sa odgovarajućim konceptima. To je praktično jedina stvar.“

Velika očekivanja navijača Partizana ne stvaraju mu pritisak, već dodatni motiv da pruži svoj maksimum.

„Naravno da sam spreman. Lično od sebe očekujem najbolje. Želim da pružim najbolje što mogu, posebno zbog ovih navijača. Za mene je ovo najbolja atmosfera za igranje košarke i drago mi je što ću imati priliku da je doživim iz prve ruke.“