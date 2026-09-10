Itan Tompson sa osmehom na licu: Karlik mi najviše pomaže, još nisam pojeo loš obrok u Beogradu
Vreme čitanja: 3min | čet. 10.09.26. | 14:00
"Privikavam se na ekipu i pokušavam da izgradim hemiju sa momcima", kaže pojačanje Partizan Mozzart Beta
Novo lice u svlačionici Partizana, Itan Tompson, intenzivno se priprema za debitantsku sezonu u crno-belom dresu. Prelazak u evropsku košarku donosi potpunu promenu u sistemu i načinu razmišljanja, ali bek staloženo hvata konce pod nadzorom stručnog štaba. Recept za brzu adaptaciju vidi u svojoj košarkaškoj inteligenciji, sjajnoj atmosferi i pomoći bliskog prijatelja Karlika Džonsa.
Proces uklapanja u novi tim i sistem trenutno je u prvom planu.
„Pre svega, blagosloven sam što sam ovde. Privikavam se na ekipu i pokušavam da izgradim hemiju sa momcima tokom ovih prvih nekoliko dana. To je trenutno najvažnije, uz upoznavanje sa svim konceptima u igri. Treneri rade sjajan posao kako bih što pre pohvatao sve stvari, a cela ekipa me je lepo prihvatila i zahvalan sam im na tome“, istakao je Tompson.
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U novoj sredini znatno mu olakšava prisustvo Karlika Džonsa, koga poznaje godinama i koji preuzima ulogu njegovog vodiča kroz Beograd.
„Poznajem ga već nekoliko godina, tako da mi je i pre nego što sam došao ovde davao savete i govorio mi, između ostalog, u kojim restoranima treba da jedem i slične stvari. Ali, cela ekipa me je zaista lepo prihvatila.“
Košarkaški izazov u Evropi ne leži u samim akcijama, već u drugačijem jeziku i terminologiji na terenu.
„Mislim da je samo terminologija drugačija. Kada dođete u novi tim, posebno nakon što ste neko vreme proveli u jednom sistemu, koncept može da bude isti, ali se stvari drugačije nazivaju. Zato sada pokušavam da razumem terminologiju i povežem je sa odgovarajućim konceptima. To je praktično jedina stvar.“
Velika očekivanja navijača Partizana ne stvaraju mu pritisak, već dodatni motiv da pruži svoj maksimum.
„Naravno da sam spreman. Lično od sebe očekujem najbolje. Želim da pružim najbolje što mogu, posebno zbog ovih navijača. Za mene je ovo najbolja atmosfera za igranje košarke i drago mi je što ću imati priliku da je doživim iz prve ruke.“
Upoređujući stilove igre preko okeana i na Starom kontinentu, Tompson pominje bitne razlike u taktičkom pristupu.
„Volim da mislim da moja igra može dobro da se prenese ovde. Smatram sebe igračem sa visokim košarkaškim IQ-om. Rekao bih da je evropska košarka definitivno intelektualnija od NBA, ali mislim da ću se dobro prilagoditi. Treneri mi takođe pružaju veliku podršku.“
Karlik Džons mu je preneo i najprostiji recept za uspeh među crno-belim pristalicama.
„Samo igraj jako i pružaj 100 odsto. Navijači će to ceniti svake večeri.“
Iskustvo igranja po FIBA pravilima iz ranijih reprezentativnih nastupa predstavlja mu dodatnu olakšavajuću okolnost.
„Mnogo mi je pomoglo. Navikao sam se na drugačija pravila — nema defanzivne tri sekunde, možete da dirate loptu iznad obruča i slične stvari. To iskustvo mi je definitivno pomoglo da se pripremim za ovaj korak.“
Osmeh ne skida sa lica, a Beograd ga je već osvojio svojom atmosferom i hranom.
„Nemam na šta da se žalim, znate na šta mislim? Zato sam uvek nasmejan. Beograd je sjajan grad, stvarno neverovatan. Još nisam pojeo nijedan loš obrok, sve što sam probao bilo je ukusno. I ljudi su veoma gostoljubivi, tako da je za sada sve odlično“, zaključio je Tompson.