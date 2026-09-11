Grci pred dolazak u Beograd: Cilj da budemo među prva tri u Ligi nacija
Vreme čitanja: 2min | pet. 11.09.26. | 10:42
Heleni u prvom kolu gosti Srbije u Beogradu
Bliži se vreme kada klubovi odlaze na predah, a reprezentacije stupaju na scenu. Samo što će ove godine taj „prozor“ za državne time biti duži nego ikad, jer će se odjednom igrati četiri kola Lige nacija. Pa u novembru još dva.
Reprezentacija Srbije će u prvom kolu dočekati Grčku u Beogradu. A, selektor Helena, čovek naše gore list, Ivan Jovanović i Makis Gagatsis pričali su za sajt UEFA o nastupu njihovog tima u predstojećoj Ligi nacija.
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Selektor Ivan Jovanović je jasno stavio do znanja da je cilj da se završi među prva tri u grupi.
„Jako smo srećni što ćemo učestvovati prvi put u istoriji u A Ligi nacija. Znali smo unapred da će žreb biti teži nego ranije i da ćemo dobiti jake protivnike. Naš cilj je da ostanemo u A Ligi. Svesni smo da nas čekaju teške utakmice, ali bićemo spremni i daćemo sve od sebe da ostvarimo naš cilj“, rekao je Jovanović.
Srećan je i zadovoljan i predsednik saveza Gagatsis zbog predstojećih mečeva.
„Žreb za ovo izdanje Lige nacija je bio istorijski trenutak za grčki fudbal, jer smo se prvi put našli u elitnom delu takmičenja. Naši igrači će imati priliku da se testiraju protiv najjačih protivnika i nadam se da će ostvariti ciljeve koje je pred njih stavio selektor, a to je da opstanemo u Ligi A. Veliki je izazov pred nama, ali verujemo u sposobnosti naših igrača“, poručio je Gagatsis.
Utakmica Srbija – Grčka igraće se 24. septembra na Marakani, a tri dana kasnije Orlovi će dočekati Holandiju.