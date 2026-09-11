Bivši košarkaš FMP-a i Partizana u Azerbejdžanu
Vreme čitanja: 1min | pet. 11.09.26. | 10:35
Aleksa Stepanović potpisao sa Nefčijem do kraja sezone
Neobičnim putem je krenula karijera nekadašnjeg mladog reprezentativca Srbije Alekse Stepanovića. Najnovija destinacija sada već 28-godišnjeg krilnog centra biće Baku. Kako su saopštili azerbejdžanski mediji, 206 centimetara visoki košarkaš je potpisao ugovor sa Nefčijem do kraja sezone.
Stepanović je rođen u Nišu, a karijeru je gradio preko Sparsa iz Sarajeva, Dinamika, Metalca i Slobode iz Užica. U maju 2021. godine doveo ga je Partizan, potpisao je trogodišnji ugovor, ali već sredinom novembra su se rastali. Tada je prešao u FMP.
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U Železniku je Stepanović ostao do leta 2024. godine, posle čega je prešao u Rusiju, u Jenisej. Na poziv srpskog trenera Jovice Arsića.
17.00: (1,90) Krilja Sovjetov (3,50) Rodina (4,10) - MR
Prošlu sezonu je završio u Srbiji, u Hercegovcu iz Gajdobre. U Baku stiže u poslednjem momentu, na vreme za kvalifikacije za FIBA Evrokup. Tamo će Nefči 23. i 30. septembra igrati protiv estonskog Parnua, a pobednik tog dvomeča će se plasirati u grupu sa Baken Bersima iz Danske, lisabonskom Benfikom, Jukatelom iz Turske, Lajonsima iz Ženeve, te još jednim klubom iz Azerbejdžana, Abšeronom.
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