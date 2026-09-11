Bivši košarkaš FMP-a i Partizana u Azerbejdžanu

Neobičnim putem je krenula karijera nekadašnjeg mladog reprezentativca Srbije Alekse Stepanovića. Najnovija destinacija sada već 28-godišnjeg krilnog centra biće Baku. Kako su saopštili azerbejdžanski mediji, 206 centimetara visoki košarkaš je potpisao ugovor sa Nefčijem do kraja sezone.

Stepanović je rođen u Nišu, a karijeru je gradio preko Sparsa iz Sarajeva, Dinamika, Metalca i Slobode iz Užica. U maju 2021. godine doveo ga je Partizan, potpisao je trogodišnji ugovor, ali već sredinom novembra su se rastali. Tada je prešao u FMP.