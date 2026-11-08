Garsijina lepotica i Šik pogodi da se Verkself oporavi u komšiluku

Vezani debakli protiv Hofenhajma i Štutgarta u Bundesligi uz poraz u Ligi Evrope od Marselja su upalili alarme u Leverkuzenu. Umetnula se tu kup pobeda protiv Nirnberga, ali ona nije imala preteran značaj s obzirom na apetite i ambicije popularnih Farmaceuta.

Verkselfu je pod hitno bio potreban dobar rezultat i došao je danas na gostovanju komšijskom Kelnu. Bajer je slavio 2:1 i prekinuo lošu seriju…