Garsijina lepotica i Šik pogodi da se Verkself oporavi u komšiluku
Vreme čitanja: 4min | ned. 08.11.26. | 17:32
Keln u problemima
Vezani debakli protiv Hofenhajma i Štutgarta u Bundesligi uz poraz u Ligi Evrope od Marselja su upalili alarme u Leverkuzenu. Umetnula se tu kup pobeda protiv Nirnberga, ali ona nije imala preteran značaj s obzirom na apetite i ambicije popularnih Farmaceuta.
Verkselfu je pod hitno bio potreban dobar rezultat i došao je danas na gostovanju komšijskom Kelnu. Bajer je slavio 2:1 i prekinuo lošu seriju…
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Bilo je kritika po nemačkim medijima u prethodnom periodu na račun Aleša Garsije. Iako su svi hvalili španskog vezistu za ulogu u organizaciji igre, zamerali su mu slabu defanzivu. Danas je malo ućutkao kritičare i pokazao dodatni kvalitet…
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Verkself je jurišno otvorio gostovanje u Kelnu, velike šanse su propustili Šik i Maza, da bi Garsija u sedmom minutu postigao jedan od najlepših golova ovog vikenda u evropskom fudbalu. Fantastičan udarac iz slobodnjaka bivšeg veziste Đirone za vođstvo Leverkuzena…
Gol koji je dao krila njegovim saigračima da zaigraju bolje u nastavku. Imali su još šansi, promašivali ih, diktirali tempo i mirisalo je da će biti kažnjeni. Da se to ne dogodi, potrudio se Patrik Šik osmim bundesligaškim golom ove sezone. Češki napadač je iskoristio dobro Mazino dodavanje desetak minuta pre kraja, otresao Šmida u duelu i rutinski završio.
El Malin gol u nadoknadi vremena je bio slaba uteha Jarčevima koji tonu na tabeli i nalaze se u rezultatskoj krizi.
Leverkuzen će u narednom kolu imati zicer kod kuće protiv Paderborna i šansu da dodatno popravi sezonu koja je u jednom momentu krenula nizbrdo.
BUNDESLIGA – 9. KOLO
Petak
Hamburger - Borusija Menhengladbah 3:1 (1:1)
/Muhajm 11, Nanđa 59, Gronbek 70 - Hak 44/
Subota
Borusija Dortmund - Elverzberg 2:1 (0:0)
/Nmeča 55, 71 - Futko 81/
Majnc - Bajern Minhen 1:2 (0:1)
/Tic 90+3 - Kimih 14, Karl 57/
Paderborn - Ajntraht Frankfurt 2:2 (1:1)
/Obermajer 45+1, Piringer 73pen - Burkart 23, 90+3/
RB Lajpcig - Augzburg 5:2 (3:1)
/Banzuzi 33, Enkunku 35, Raum 45+2, Romulo 60, Baumgartner 66 - Kade 1. Ogundu 90+2/
Štutgart - Verder Bremen 1:0 (1:0)
/Mitelštet 7/
Nedelja
Keln - Bajer Leverkuzen 1:2 (0:1)
/El mala 90+2 - Garsija 7, Šik 82/
17.30: (1,47) Frajburg (4,60) Union Berlin (6,00) – MOZZART RELAX